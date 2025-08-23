سرینگر (پرویز الدین ): وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے کشمیر میں فلاح عام ٹرسٹ اسکولوں کی انتظامی کمیٹی سے متعلق بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کے قیام کے بعد طلباء کے ساتھ والدین نے ان خدشات کے ساتھ رابطہ کیا کہ مذکورہ اسکولوں کی مینیجنگ کمیٹی کی میعاد ختم ہوگئی ہے، جس سے طلباء کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔ یہ بیان سیکریٹری ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے جمعہ کو جاری کردہ ایک حکم نامے کے بعد سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ 215 فلاح عام ٹرسٹ اسکولوں کی انتظامی کمیٹی متعلقہ ڈپٹی کمشنروں کی تحویل میں لے لی جائے گی، جو ان کی تصدیق کے بعد متعلقہ اسکولوں کے لئے مناسب وقت پر ایک مینیجنگ کمیٹی کی تجویز کرے گی۔
وزیر تعلیم نے کہا کہ این سی حکومت کے قیام کے بعد والدین اور اساتذہ نے اس تشویش کے ساتھ رابطہ کیا تھا کہ ان کے بچوں کا کیرئیر داو پر لگا ہوا ہے کیونکہ تقریباً 221 اسکولو کی انتظامی کمیٹی کی تصدیق سی آئی ڈی نے دی تھی۔
انہوں نے کہا کہ ان مذکورہ اسکولوں کی مینیجنگ کمیٹیوں کی تصدیق منفی تھی اور اسے زیر التوا رکھا گیا تھا۔ اس سے نویں اور بارہویں جماعت کے امتحانات کے لیے ان کی رجسٹریشن کے وقت طلباء کے لیے ایک مسلہ پیدا کیا تھا اور ان کے فارم بورڈ کی جانب سے جاری نہیں کئے گئے تھے۔
وزیر تعلیم نے کہا کہ 51363 طلباء نے داخلہ لیا جن کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا تھا۔ کیونکہ فلاح عام ٹرسٹ اسکولوں کے مینیجنگ کمیٹی کی معیاد ختم ہوچکی تھی۔ ایسے میں مذکورہ اسکولوں کے طلباء کے مستقبل کو بچانے کے لیے ہم نے فیصلہ لیا کہ قریبی ہائر سکینڈری اسکول کے پرنسپل مذکورہ اسکولوں کے انچارج کے طور فلاح عام ٹرسٹ اسکولوں کی دیکھ ریکھ کریں گے۔
ان اسکولوں میں اننت ناگ ضلع کے 37 اسکول، بارہمولہ کے 53،بڈگام ضلع کے 20 ، بانڈی پورہ کے 6 اسکول، گاندربل کے 6،کولگام ضلع کے 16، کپواڑہ کے 36، پلوامہ کے 22،شوپیاں کے 15 اور سرینگر ضلع کے اسکول شامل ہیں۔
واضح رہے کہ حکومت نے کالعدم جماعت اسلامی اور اس سے وابستہ فلاح عام ٹرسٹ سے منسلک 215 اسکولوں کی انتظامی کمیٹیوں کو اپنی تحویل میں لینے کا حکم دیا ہے۔ اس حوالے سے یہ حکم سیکرٹری اسکول ایجوکیشن محکمے نے وزارت داخلہ حکومت ہند کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے حوا لے سے جمعہ کو جاری کیا ہے۔
