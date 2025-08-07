Essay Contest 2025

ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں و کشمیر کے لوگ ریاست کے حقدار ہیں، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ - CM OMAR ABDULLAH

تقریب کے ایک حصے کے طور پر ثقافتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے سیلف ہیلپ گروپس میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔

جموں و کشمیر کے لوگ ریاست کے حقدار ہیں، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ
جموں و کشمیر کے لوگ ریاست کے حقدار ہیں، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ (Image Source: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 7, 2025 at 5:40 PM IST

2 Min Read

بانڈی پورہ: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعرات کو کہا کہ جموں و کشمیر کو جلد از جلد ریاست کا درجہ دیا جانا چاہئے، کیونکہ یہ لوگوں کا حق ہے، جو اس کی بحالی کا انتظار کر رہے ہیں۔

وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے چوروان، گریز میں قبائلی میلے کے دوسرے دن شرکت کی۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ حکومت مقامی نوجوانوں کی مدد اور خطے کی معیشت کو بڑھانے کے لیے سرحدی سیاحت کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میلے کا انعقاد اسی اقدام کا حصہ ہے۔

جموں و کشمیر کے لوگ ریاست کے حقدار ہیں، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ (Video Source: ETV Bharat)

تقریب کے ایک حصے کے طور پر ثقافتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے سیلف ہیلپ گروپس میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے اور شرکاء سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ امن اور ترقی کو فروغ دینے کے لیے دیگر سرحدی علاقوں جیسے تنگدھار، کیران اور جموں کے کچھ حصوں کے لیے بھی اسی طرح کی سیاحتی کوششوں کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔

جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت اور آرٹیکل 370 کے معاملے پر، وزیر اعلی نے کہا کہ اس معاملے کی سپریم کورٹ میں سماعت کی جا رہی ہے اور حکومت ریاست کی جلد از جلد بحالی کے لئے پر امید ہے۔

واضح رہے کہ جموں و کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والے آئینی دفعہ 370 کی منسوخی کو چھ سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر جموں میں کانگریس، نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیاتھا اور اس دن کو ’یوم سیاہ‘ کے طور پر منایا گیا۔آپ کو بتاتے چلیں کہ آرٹیکل 370 کو 5 اگست 2019 کو بھارتیہ جنتا پارٹی کی مرکزی حکومت نے پارلیمنٹ میں منسوخ کیا تھا، جس کے بعد ریاست جموں و کشمیر کو دو مرکزی زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔

یہ بھی پڑھیں:

دفعہ 370 کی منسوخی کے 6 سال مکمل

دفعہ 370 کی تنسیخ کے چھ سال مکمل، جانئے کیا ہیں عوامی تاثرات

جموں کشمیر ریاستی درجہ: کمیونسٹ پارٹی نے وزیر اعظم کو لکھا خط

دفعہ 370 کی تنسیخ کے چھ برس مکمل، اب تک 75 سے زیادہ سرکاری ملازمین برطرف

جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ دینے کے لیے تمام پارٹیوں کی حمایت ضروری، عمر عبدالل

'آپ جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ کب واپس کریں گے'، فاروق عبداللہ نے مرکز سے پوچھا سوال

بانڈی پورہ: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعرات کو کہا کہ جموں و کشمیر کو جلد از جلد ریاست کا درجہ دیا جانا چاہئے، کیونکہ یہ لوگوں کا حق ہے، جو اس کی بحالی کا انتظار کر رہے ہیں۔

وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے چوروان، گریز میں قبائلی میلے کے دوسرے دن شرکت کی۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ حکومت مقامی نوجوانوں کی مدد اور خطے کی معیشت کو بڑھانے کے لیے سرحدی سیاحت کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میلے کا انعقاد اسی اقدام کا حصہ ہے۔

جموں و کشمیر کے لوگ ریاست کے حقدار ہیں، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ (Video Source: ETV Bharat)

تقریب کے ایک حصے کے طور پر ثقافتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے سیلف ہیلپ گروپس میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے اور شرکاء سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ امن اور ترقی کو فروغ دینے کے لیے دیگر سرحدی علاقوں جیسے تنگدھار، کیران اور جموں کے کچھ حصوں کے لیے بھی اسی طرح کی سیاحتی کوششوں کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔

جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت اور آرٹیکل 370 کے معاملے پر، وزیر اعلی نے کہا کہ اس معاملے کی سپریم کورٹ میں سماعت کی جا رہی ہے اور حکومت ریاست کی جلد از جلد بحالی کے لئے پر امید ہے۔

واضح رہے کہ جموں و کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والے آئینی دفعہ 370 کی منسوخی کو چھ سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر جموں میں کانگریس، نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیاتھا اور اس دن کو ’یوم سیاہ‘ کے طور پر منایا گیا۔آپ کو بتاتے چلیں کہ آرٹیکل 370 کو 5 اگست 2019 کو بھارتیہ جنتا پارٹی کی مرکزی حکومت نے پارلیمنٹ میں منسوخ کیا تھا، جس کے بعد ریاست جموں و کشمیر کو دو مرکزی زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔

یہ بھی پڑھیں:

دفعہ 370 کی منسوخی کے 6 سال مکمل

دفعہ 370 کی تنسیخ کے چھ سال مکمل، جانئے کیا ہیں عوامی تاثرات

جموں کشمیر ریاستی درجہ: کمیونسٹ پارٹی نے وزیر اعظم کو لکھا خط

دفعہ 370 کی تنسیخ کے چھ برس مکمل، اب تک 75 سے زیادہ سرکاری ملازمین برطرف

جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ دینے کے لیے تمام پارٹیوں کی حمایت ضروری، عمر عبدالل

'آپ جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ کب واپس کریں گے'، فاروق عبداللہ نے مرکز سے پوچھا سوال

For All Latest Updates

TAGGED:

RESTORATION OF STATEHOODTRIBAL FESTIVAL IN CHORWAN GUREZARTICLE 370JAMMU AND KASHMIR STATEHOODCM OMAR ABDULLAH

Quick Links / Policies

فیچر

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

کیا پھر سے سلیپر اور تھری اے سی میں بزرگ شہریوں کو ملے گی رعایت؟ بہت جلد ریلوے کا تحفہ متوقع

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.