جموں و کشمیر کے لوگ ریاست کے حقدار ہیں، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ

بانڈی پورہ: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعرات کو کہا کہ جموں و کشمیر کو جلد از جلد ریاست کا درجہ دیا جانا چاہئے، کیونکہ یہ لوگوں کا حق ہے، جو اس کی بحالی کا انتظار کر رہے ہیں۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے چوروان، گریز میں قبائلی میلے کے دوسرے دن شرکت کی۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ حکومت مقامی نوجوانوں کی مدد اور خطے کی معیشت کو بڑھانے کے لیے سرحدی سیاحت کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میلے کا انعقاد اسی اقدام کا حصہ ہے۔
تقریب کے ایک حصے کے طور پر ثقافتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے سیلف ہیلپ گروپس میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے اور شرکاء سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ امن اور ترقی کو فروغ دینے کے لیے دیگر سرحدی علاقوں جیسے تنگدھار، کیران اور جموں کے کچھ حصوں کے لیے بھی اسی طرح کی سیاحتی کوششوں کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔
جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت اور آرٹیکل 370 کے معاملے پر، وزیر اعلی نے کہا کہ اس معاملے کی سپریم کورٹ میں سماعت کی جا رہی ہے اور حکومت ریاست کی جلد از جلد بحالی کے لئے پر امید ہے۔
واضح رہے کہ جموں و کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والے آئینی دفعہ 370 کی منسوخی کو چھ سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر جموں میں کانگریس، نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیاتھا اور اس دن کو ’یوم سیاہ‘ کے طور پر منایا گیا۔آپ کو بتاتے چلیں کہ آرٹیکل 370 کو 5 اگست 2019 کو بھارتیہ جنتا پارٹی کی مرکزی حکومت نے پارلیمنٹ میں منسوخ کیا تھا، جس کے بعد ریاست جموں و کشمیر کو دو مرکزی زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔