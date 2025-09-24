ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پہلا ڈے اینڈ نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ رائل پلوامہ پریمیئر لیگ اختتام پذیر
جموں وکشمیر کے پلوامہ میں منعقدہ پہلے ڈے اینڈ نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ میں ویلی واریئرز سرینگر نے رائل پلوامہ پریمیئر لیگ کا ٹائٹل جیت لیا۔
Published : September 24, 2025 at 4:42 PM IST
پلوامہ(سیدعادل مشتاق): وادی کے مقامی کرکٹرز کو کھیلوں کا بہتر ماحول اور پلیٹ فارم فراہم کرنے کے لیے رائل پلوامہ پریمیئر لیگ کا تذکرہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے پروگرام من کی بات میں بھی کیا تھا اور پہلی مرتبہ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں اس طرح کا ٹورنامنٹ منعقد کیا گیا۔ جس کو دیکھنے کے لئے ہزاروں کی تعداد میں شائقین آتے تھے۔
لیگ کا فائنل میچ رائل سلطانز سمربگ اور ویلی واریئرز سرینگر کے درمیان کھیلا گیا، جس میں ویلی واریئرز سرینگر نے ٹورنامنٹ کا ٹائٹل جیت کر 15 لاکھ کا انعام اپنے نام کیا۔ اس ٹورنامنٹ میں وادی کے مختلف علاقوں سے کل 10 ٹیموں نے حصہ لیا جو اسپورٹس اسٹیڈیم پلوامہ میں کامیاب اور پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہوا۔
رائل پلوامہ پریمیئر لیگ کا بنیادی مقصد وادی کے کرکٹرز کو کھیلوں کا بہتر ماحول اور پلیٹ فارم مہیا کرنا تھا، تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکیں اور انہیں رات کے اوقات میں کھیلنے کا ماحول فراہم کیا جا سکے۔
اس موقع پر مہمان خصوصی ایم ایل اے پلوامہ وحید الرحمن پرہ نے کہا کہ وادی کے تمام اضلاع میں مزید پہل کی جائے گی، تاکہ وادی کے نوجوانوں کو کھیلوں کا بہتر ماحول اور پلیٹ فارم فراہم کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ وادی میں کھیلوں کا بہتر انفراسٹرکچر ضروری ہے اور جدید انفراسٹرکچر اور وادی میں کھیلوں کے بہتر ماحول پر توجہ دی جائے گی۔
اس موقع پر کرکٹ شائقین کے ساتھ ساتھ کھیلاڑیوں نے کہا کہ اس طرح کے ٹورنامنٹ ہر ایک اضلاع میں منقعدہ کئے جانے چاہیے تاکہ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارا جاسکے۔ انہوں میں مزید کہا کہ نوجوانوں کو کھیل کود کے بہترین ماحول کے ساتھ سہولیات فراہم کی جانے چاہیے تاکہ وہ بھی ملکی سطح تک پہنچ کر جموں وکشمیر کا نام روشن کرسکیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ٹورنامنٹ کے فاتح کو 15 لاکھ روپے اور ٹورنامنٹ کے رنراپ کو 8 لاکھ روپے اور مین آف دی ٹورنامنٹ کو آلٹو کار سے نوازا گیا۔
رائل پلوامہ پریمیئر لیگ کی افتتاحی تقریب میں ایم ایل اے پلوامہ وحید الرحمان پرہ، سیکرٹری جموں و کشمیر اسٹیٹ اسپورٹس کونسل نزہت گل، اے ڈی سی پلوامہ، ایس ایس پی پلوامہ پی ڈی نیتہ اور ضلعی انتظامیہ اور پولیس انتظامیہ کے دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی تھی۔