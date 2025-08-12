پلوامہ(سید عادل مشتاق): وادی بھر میں گزشتہ کئی روز سے محکمہ فوڈ سیفٹی متحرک نظر آ رہا ہے اور مختلف علاقوں میں چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں۔ اس دوران محکمے نے ہزاروں کونٹل غیر معیاری اور سڑا ہوا گوشت اور چکن برآمد کر کے موقع پر ہی ضائع کر دیا۔ اس صورتحال نے عوام میں شدید تشویش پیدا کر دی ہے اور شہریوں کی جانب سے سلاٹر ہاؤسز کے قیام کا مطالبہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔
ڈپٹی کمشنر انٹیلیجنس کم لیگل سیل کشمیر ڈویژن اور اسسٹنٹ کمشنر فوڈ سیفٹی پلوامہ نے میڈیا سے بتایا کہ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے کہ بازاروں میں خراب اور غیر معیاری گوشت فروخت کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ "گزشتہ چند دنوں میں انہوں نے تقریباً چار ہزار کونٹل سے زائد گوشت ضبط کر کے ضائع کیا ہے تاکہ عوام کو اس آلودہ اور نقصان دہ خوراک سے بچایا جا سکے۔
اسسٹنٹ کمشنر فوڈ سیفٹی کے مطابق، محکمہ ہوٹلوں، قصاب خانوں اور دیگر کاروباری مراکز پر مسلسل چھاپے ماری جاری ہے اور آئندہ بھی یہ کارروائی جاری رہے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ "انتظامیہ اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہی ہے اور چیف منسٹر نے بھی اس پر سخت اقدامات کی ہدایت جاری کی ہے۔-
محکمہ نے چھاپوں کے دوران تقریباً ساڑھے چار ہزار خراب کباب، رستہ اور دیگر وازوان آئٹمز بھی ضبط کئے۔اسسٹنٹ کمشنر فوڈ سیفٹی نے واضح کیا کہ "اس غیر قانونی اور خطرناک عمل کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔
انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ سلاٹر ہاؤسز کا قیام وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ گوشت کی کوالٹی کو یقینی بنایا جا سکے اور عوام کو غیر معیاری خوراک سے نجات دلائی جا سکے۔
علاقے کے مقامی باشندے بھی اس بات پر متفق ہیں کہ اگر سلاٹر ہاؤسز فعال ہوں تو غیر معیاری اور سڑے ہوئے گوشت کی سپلائی کو بڑی حد تک روکا جا سکتا ہے۔ پلوامہ کے ایک شہری نے بتایا کہ "ضلع میں ایک بڑا سلاٹر ہاؤس بنانے کا منصوبہ کچھ عرصہ قبل شروع ہوا تھا، جو بعد میں رک گیا، تاہم اب دوبارہ اس پر کام شروع ہو چکا ہے اور امید ہے کہ اس کی تکمیل سے علاقے میں لوگوں کو خراب گوشت سے نجات مل جائے گی۔
عوام کا کہنا ہے کہ ماضی میں سلاٹر ہاؤسز کی موجودگی سے گوشت کے معیار میں بہتری آئی تھی اور اب یہ سہولت دوبارہ بحال کرنا ناگزیر ہے۔