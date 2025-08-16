پانپور، پلوامہ، (سید عادل مشتاق شاہ): زعفران ٹاؤن پانپور میں آج عظیم روحانی پیشوا اور بلند پایہ ولی، حضرت شیخ شریف الین ولی عرف شوگہ بابا صاحبؒ کا سالانہ عرس نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا، جس میں وادیٔ کشمیر کے کونے کونے سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ عرس کی تقریبات کا آغاز گزشتہ شام ان کے آستانۂ عالیہ واقع پانپور میں ہوا، جہاں درود و اذکار، نعت و مناجات کی روح پرور محفلیں سجائی گئیں۔
بتایا گیا ہے کہ ان محفلوں میں بڑی تعداد میں زائرین شریک ہوئے۔ اس موقع پر علمائے کرام نے اولیائے کرام کی دینی و روحانی خدمات پر روشنی ڈالی اور ان کی تعلیمات کو موجودہ دور کے لیے مشعلِ راہ قرار دیا۔ مقررین نے کہا کہ دنیا و آخرت کی کامیابی صرف اللہ اور اس کے رسولﷺ کے ساتھ اولیاء اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں ہی مضمر ہے۔