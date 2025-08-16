ETV Bharat / jammu-and-kashmir

زعفران ٹاؤن پانپور میں حضرت شیخ شریف الدین ولی عرف شوگہ بابا صاحبؒ کا سالانہ عرس عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا - ANNUAL URS OF SHAREEFUDDIN WALI

عقیدت مندوں نے روحانی فیض حاصل کیا۔ آخر میں وادیٔ کشمیر اور ملک کی خوشحالی، امن وامان اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔

محفلوں میں بڑی تعداد میں زائرین شریک
Published : August 16, 2025 at 8:51 PM IST

پانپور، پلوامہ، (سید عادل مشتاق شاہ): زعفران ٹاؤن پانپور میں آج عظیم روحانی پیشوا اور بلند پایہ ولی، حضرت شیخ شریف الین ولی عرف شوگہ بابا صاحبؒ کا سالانہ عرس نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا، جس میں وادیٔ کشمیر کے کونے کونے سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ عرس کی تقریبات کا آغاز گزشتہ شام ان کے آستانۂ عالیہ واقع پانپور میں ہوا، جہاں درود و اذکار، نعت و مناجات کی روح پرور محفلیں سجائی گئیں۔

بتایا گیا ہے کہ ان محفلوں میں بڑی تعداد میں زائرین شریک ہوئے۔ اس موقع پر علمائے کرام نے اولیائے کرام کی دینی و روحانی خدمات پر روشنی ڈالی اور ان کی تعلیمات کو موجودہ دور کے لیے مشعلِ راہ قرار دیا۔ مقررین نے کہا کہ دنیا و آخرت کی کامیابی صرف اللہ اور اس کے رسولﷺ کے ساتھ اولیاء اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں ہی مضمر ہے۔

آج عرس کے موقع پر ہر نماز کے بعد تبرکات کی زیارت کرائی گئی، جس سے عقیدت مندوں نے روحانی فیض حاصل کیا۔ آخر میں وادیٔ کشمیر اور ملک کی خوشحالی، امن و امان اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ سید غلام نبی نے اس موقع پر ای ٹی وی بھارت کو تفصیلات سے آگاہ کیا۔

