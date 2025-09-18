ETV Bharat / jammu-and-kashmir
چنانی اسمبلی حلقہ میں ای وی ایم کی جانچ مکمل، سیاسی ردعمل سامنے آگئے
حکام کے مطابق یہ کارروائی چنانی حلقہ کے امیدوار ہرش دیو سنگھ کی درخواست پر عمل میں لائی گئی۔
Published : September 18, 2025 at 5:11 PM IST
Updated : September 18, 2025 at 6:00 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) ضلع اودھمپور چنانی اسمبلی حلقہ میں انتخابی ووٹنگ مشینوں (ای وی ایم) کی جانچ اور ری چیکنگ کا عمل جمعرات کو مکمل ہوگیا، جس کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے بیانات نے معاملے کو مزید گرما دیا ہے۔
جموں و کشمیر نیشنل پینتھرس پارٹی کے ریاستی صدر اور سابق وزیر ہرش دیو سنگھ نے اس عمل کی درخواست دی تھی۔انہوں نے سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ جانچ کے دوران چنانی حلقے کی تین ای وی ایم مشینیں خراب پائی گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک بیلٹ یونٹ پر الیکشن کمیشن آف انڈیا نے پہلے ہی 'ریجیکٹڈ' اور 'ڈی فنکٹ' کی مہر لگائی تھی، اس کے باوجود اس کے ووٹ گنے گئے، جو انتخابی شفافیت پر بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ہرش دیو سنگھ نے مزید کہا کہ کئی ای وی ایم ڈائیگنوسٹک ٹیسٹ میں ناکام رہیں جنہیں سرکاری افسران نے "نان فنکشنل اور کرپٹڈ" قرار دیتے ہوئے سرخ نشان لگا دیا۔
دوسری جانب چنانی کے موجودہ ایم ایل اے اور بی جے پی رہنما بلونت سنگھ منکوٹیہ نے اس عمل کے بعد کہا کہ جانچ کے دوران سب کچھ بالکل درست پایا گیا۔ ان کے مطابق "ہر ووٹ شفافیت کے ساتھ گنا گیا، کوئی بے ضابطگی نہیں ہوئی۔ میں جمہوریت کو سلام پیش کرتا ہوں، یہ جمہوریت کی جیت ہے۔
اسی دوران نائب ضلعی الیکشن افسر (ڈپٹی ڈی ای او) ادھمپور، نیرج بھاگرو نے وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ عمل ہرش دیو سنگھ کی درخواست پر الیکشن کمیشن آف انڈیا کے ضابطوں کے مطابق کرایا گیا۔ ان کے مطابق، ای وی ایم بنانے والی کمپنی کے انجینئرز کی موجودگی میں پوری ویڈیوگرافی کے ساتھ جانچ کی گئی۔ "پوری کارروائی شفاف انداز میں مکمل ہوئی اور اس کی رپورٹ درخواست گزار ہرش دیو سنگھ کو بھی فراہم کی گئی ہے۔"
قابل ذکر ہے کہ ہرش دیو سنگھ نے گزشتہ برس ہائی کورٹ آف جموں و کشمیر و لداخ میں ایک مفصل عرضی دائر کر کے چنانی اسمبلی حلقہ کے 2024 کے انتخابات کو کالعدم قرار دینے کی مانگ کی تھی۔ اس عرضی میں انہوں نے بی جے پی ایم ایل اے بلونت سنگھ منکوٹیہ سمیت 19 افراد اور خود چیف الیکشن کمشنر آف انڈیا پر بھی انتخابی ضابطوں کی سنگین خلاف ورزیوں کے الزامات لگائے ہیں۔