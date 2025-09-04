ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ٹیرر فنڈنگ ​​کیس: کشمیری علیٰحدگی پسند لیڈر شبیر شاہ کی درخواست ضمانت پر سپریم کورٹ کا این آئی اے کو نوٹس

شبیر احمد شاہ نے دہلی ہائی کورٹ کے ضمانت سے انکار کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔

علیٰحدگی پسند رہنما شبیر احمد شاہ
علیٰحدگی پسند رہنما شبیر احمد شاہ (File Photo : IANS)
Published : September 4, 2025

نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جمعرات کو نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) سے کشمیری علیحدگی پسند رہنما شبیر احمد شاہ کی عرضی پر جواب طلب کیا۔ اس عرضی میں انہوں نے دہلی ہائی کورٹ کے اس حکم کو چیلنج کیا ہے جس میں انہیں ٹرر فنڈنگ کیس میں ضمانت دینے سے انکار کر دیا تھا۔

یہ معاملہ جسٹس وکرم ناتھ اور سندیپ مہتا پر مشتمل بنچ کے سامنے سماعت کے لیے آیا۔ شاہ کی نمائندگی کرنے والے سینئر وکیل کولن گونسالوس نے بنچ پر زور دیا کہ وہ ان کے موکل کو عبوری ضمانت دیں۔ سینئر وکیل نے استدلال کیا کہ ان کا مؤکل "بہت بیمار" ہے۔ تاہم بنچ نے کہا کہ وہ انہیں فوری طور پر عبوری ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔

درخواست گزار نے اس سال جون میں دہلی ہائی کورٹ کی جانب سے صادر کیے گئے حکم کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ کا رخ کیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے شاہ کی عرضی پر این آئی اے کو نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا اور معاملے کی مزید سماعت دو ہفتوں کے بعد مقرر کی ہے۔

ہائی کورٹ نے ٹرر فنڈنگ ​​کے مبینہ معاملے میں ضمانت مسترد کرنے کے این آئی اے عدالت کے حکم کو چیلنج کرنے والی شاہ کی اپیل پر غور کرنے سے انکار کر دیا تھا۔

ہائی کورٹ نے شاہ کے ممکنہ طور پر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے اور گواہوں کو متاثر کرنے کے خطرے کا حوالہ دیتے ہوئے ضمانت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ شاہ کو چار جون سنہ 2019 کو گرفتار کیا گیا تھا، جب این آئی اے نے 12 افراد پر حکومت کے خلاف پرتشدد سرگرمیوں کی حمایت کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کا الزام لگایا تھا۔

