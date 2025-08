ETV Bharat / jammu-and-kashmir

دفعہ 370 کی تنسیخ کے چھ برس مکمل، اب تک 75 سے زیادہ سرکاری ملازمین برطرف - ARTICLE 370 ABROGATION ANNIVERSARY

دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد سے اب تک 75 سے زیادہ سرکاری ملازمین برطرف ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Urdu Team Published : August 5, 2025 at 7:04 AM IST | Updated : August 5, 2025 at 7:33 AM IST 6 Min Read

سرکاری ملازمین برطرفی پر این سی اور بی جے پی لیڈران کا رد عمل (ETV Bharat) اننت ناگ (اشفاق احمد میر): دفعہ 370 کی تنسیخ کے آج چھ برس مکمل ہو گئے۔ آج ہی کے روز یعنی پانچ اگست 2019 کو مرکزی سرکار نے ریاست کی خصوصی حیثیت دفعہ 370 اور 35 اے کو ختم کرکے اسے دو یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کر دیا تھا۔



اس وقت مرکزی سرکار نے کہا کہ جموں و کشمیر کی مجموعی ترقی، امن اور خوشحالی میں دفعہ 370 اور 35 اے ایک بڑی رکاوٹیں تھی۔ وزیر داخلہ امت شاہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جموں و کشمیر کو مرکز کے زیر انتظام بنانے کا فیصلہ علاقے میں سکیورٹی کی صورت حال اور سرحد پار سے ہونے والی عسکریت پسندی کے تناظر میں کیا گیا ہے۔



سرکار نے دعویٰ کیا تھا کہ عسکریت پسندی کو جڑ سے اکھاڑنے ہھینکنے کے لیے عسکریت پسندی کو فروغ دینے اور انہیں مدد کرنے والے افراد اور اداروں کے خلاف سخت کاروائی لازمی ہے، جس کے بعد سرکار نے عسکریت پسندی کو دبانے کے لیے سخت گیر پالیسی اپنائی۔



خصوصی درجے کے خاتمے کے بعد عسکریت پسندوں اور ان کے معاونین کے خلاف بڑے پیمانے پر کاروائیاں شروع کی گئیں، جہاں علیٰحدگی پسندوں اور جماعت اسلامی کے خلاف کریک ڈاون کیا گیا، وہیں سرکار کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ مختلف محکموں میں کام کرنے والے ایسے درجنوں سرکاری ملازمین کی لسٹ تیار کی جا رہی ہے جو ملیٹنسی کو فروغ دینے میں اپنا تعاون دے رہے ہیں، جس کے کچھ وقت بعد سرکاری ملازمیں کی برطرفی کا ایک سلسلہ چل پڑا۔



قابل ذکر ہے کہ جموں و کشمیر میں سنہ 2020 میں آرٹیکل 311 کی ترمیم شدہ دفعات متعارف کرائے جانے کے بعد سے اب تک 75 سے زائد سرکاری ملازمین کو برطرف کیا جا چکا ہے۔ ان تمام ملازمین پر جموں و کشمیر میں ملک دشمن سرگرمیوں، عسکریت پسندوں سے روابط رکھنے اور علیحدگی پسندی کو فروغ دینے میں ملوث ہونے کے الزامات عائد کیے گئے۔ مزید پڑھیں: 'آپ جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ کب واپس کریں گے'، فاروق عبداللہ نے مرکز سے پوچھا سوال





دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد جموں و کشمیر میں کئی قوانین میں ترامیم کی گئیں جس میں ایک دفعہ کے تعلق سے یہ کہا گیا ہے کہ سرکاری ملازم جو ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث پایا جائے گا یا جموں کشمیر کی امن و سلامتی کو نقصان پہنچائے گا، اسے بغیر کسی تحقیقات یا انکوائری کے بھی نوکری سے برطرف کیا جاسکتا ہے۔



آپ کو بتادیں کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب جموں و کشمیر انتظامیہ نے ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں سرکاری ملازمین کے خلاف اس طرح کی کارروائی عمل میں لائی ہو۔



سنہ 1995 اور سنہ 2016 میں بھی ملازمین کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں کی گئی تھیں، تاہم بعد میں عدالت کی ہدایات پر انہیں دوبارہ بحال کیا گیا۔



لوگوں کی امید تھی کہ جموں کشمیر میں عوامی حکومت قائم ہونے کے بعد انہیں راحت ملے گی، حالانکہ نیشنل کانفرنس نے اپنے انتخابی منشور میں یہ بھی شامل کیا تھا کہ بڑے پیمانے پر نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا جائے گا، تاہم بھاری اکثریت کے ساتھ حکومت قائم کرنے کے بعد بھی عمر سرکار بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرنے اور نوکریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے میں فی الحال ناکام نظر آرہی ہے، کیونکہ حکومت قائم ہونے کے بعد بھی ایل جی انتظامیہ کی جانب سے مزید کئی سرکاری ملازمین کو برطرف کیا گیا۔ یہ بھی پڑھیں: جموں کشمیر ریاستی درجہ: کمیونسٹ پارٹی نے وزیر اعظم کو لکھا خط



نیشنل کانفرنس کے رہنما انیس الاسلام کا کہنا ہے کہ نیشنل کانفرنس کے پاس اختیارات نہیں ہیں، اس لیے ابتداء سے ہی ریاست کا درجہ دینے کی مانگ کی جارہی ہے تاکہ عوام کے مفاد میں کام کیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں بھی افسوس ہے کہ ہم عوام کی بھرپور نمائندگی نہیں کر پارے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست کا درجہ بحال ہونے کے بعد برطرف کیے گئے ان لوگوں کو دوبارہ نوکریاں واپس دینے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے جن کو بلا جواز نکالا گیا ہوگا۔



انیس الاسلام کا کہنا ہے کہ دفعہ 370 کی تنسیخ کے بعد حکومت نے جموں کشمیر کے پڑھے لکھے بے روزگار نوجوان کو روزگار دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن خصوصی حیثیت ختم ہونے کے بعد جموں کشمیر میں سب سے زیادہ بے روزگاری بڑھی ہے، یہاں کے نوجوانوں کے ساتھ استحصال کیا گیا۔ حکومت نے جو وعدے کیے تھے، وہ ان چھ برسوں میں کھوکھلے ثابت ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہاں کے نوجوان منشیات کی لت میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اعلی تعلیم یافتہ نوجوان محنت مزدوری کرکے اپنا پیٹ پال رہے ہیں۔ اس سے بڑی بد قسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ انیس اسلام نے کہا کہ نوکریوں میں دھاندلیاں ہو رہی ہیں، وہیں نوکریاں دینے کے بجائے لوگوں سے نوکریاں چھین لی جاتی ہیں۔



بی جے پی کے رہنما محمد رفیق وانی نے کہا کہ پانچ اگست ایک تاریخی دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 کو ہٹانے کے بعد ہڑتالی کیلینڈر، پتھراؤ کے واقعات بند ہوئے ہیں، ڈر اور خوف کا ماحول ختم ہوگیا ہے، امن قائم ہوا ہے، عام عوام نے راحت کی سانس لی ہے اور یہ سب دفعہ 370 اور 35 اے کو ہٹانے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے بی جے پی اس دن کو جشن کے طور پر مناتی ہے۔ وانی نے کہا کہ جو بھی سرکاری ملازم ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث پایا جائے گا، اسے نوکری کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کو جلد ہی ریاست کا درجہ دیا جائے گا جس کا وعدہ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کیا ہے۔



مزید پڑھیں: دفعہ 370 کی تنسیخ کے چھ سال مکمل، جانئے کیا ہیں عوامی تاثرات ملٹنسی جموں کشمیر میں کبھی ختم نہیں ہوگی، فاروق عبداللہ کا بڑا بیان

