ڈل جھیل کے کنارے سے ملنے والی مشکوک گیند کو کنٹرول دھماکے کے ذریعے ناکارہ بنا دیا گیا

دنیا کی مشہور ڈل جھیل کے کنارے ایک مشکوک سفید گیند دیکھی گئی جسے بعد میں ایک کنٹرول دھماکے کے ذریعے ناکارہ بنا دیا گیا۔
Published : September 22, 2025 at 5:26 PM IST
سری نگر، جموں و کشمیر: جموں و کشمیر کے سری نگر میں ڈل جھیل کے کنارے سے پیر کو ایک مشکوک گیند ملنے کے بعد حکام نے کنٹرولڈ دھماکہ کیا۔ اطلاعات کے مطابق جب صبح کے وقت مین روڈ پر بھاری اسمگلنگ ہوئی تو حکام نے مشتبہ 'سفید گیند' کی دریافت کے بعد سڑک کو سیل کر دیا اور پھر ایک کنٹرول شدہ دھماکہ کیا۔
واقعے کی ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ حکام ایک کنٹرول دھماکے کے ذریعے مشکوک چیز کو ناکارہ بنا رہے ہیں۔ جھیل کے ساتھ والی مرکزی سڑک ایک اہم سیاحتی مقام ہے اور 22 اپریل کو پہلگام میں دہشت گردانہ حملے سے پہلے سیاحوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، جس میں دہشت گردوں کے ہاتھوں 25 سیاح اور ایک مقامی باشندہ ہلاک ہو گئے تھے۔ اس وقت سے، جھیل، سیاحوں کی رہائش کے لیے بنائی گئی ہاؤس بوٹس کا گھر، ویران پڑی ہے۔
جھیل کی صفائی کے دوران خول کی باقیات ملی
غور طلب ہے کہ گزشتہ ہفتے جھیل کی صفائی کے دوران پھٹنے والے خول کی باقیات برآمد ہوئی تھیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مشتبہ چیز آپریشن سندور کے دوران کی تھی، جب ہندوستان اور پاکستان نے ایک دوسرے پر میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کیا تھا۔
باقیات کی مزید تفتیش اور ضروری کارروائی
جھیل کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی (LCMA)، جو ڈل جھیل کی صفائی کی نگرانی کرتی ہے، کو 21 ستمبر کی صبح خول کی باقیات ملی۔ باقیات کو مزید تفتیش اور ضروری کارروائی کے لیے قریبی پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔
قابل ذکر ہے کہ پہلگام حملے کا بدلہ لینے کے لیے ہندوستانی مسلح افواج کی جانب سے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں درست حملے کے تین دن بعد 10 مئی کی صبح ایک میزائل نما چیز ڈل جھیل میں گری تھی۔