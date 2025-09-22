ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ڈل جھیل کے کنارے سے ملنے والی مشکوک گیند کو کنٹرول دھماکے کے ذریعے ناکارہ بنا دیا گیا

دنیا کی مشہور ڈل جھیل کے کنارے ایک مشکوک سفید گیند دیکھی گئی جسے بعد میں ایک کنٹرول دھماکے کے ذریعے ناکارہ بنا دیا گیا۔

ڈل جھیل کے کنارے کھڑی ہاؤس بوٹ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 22, 2025 at 5:26 PM IST

سری نگر، جموں و کشمیر: جموں و کشمیر کے سری نگر میں ڈل جھیل کے کنارے سے پیر کو ایک مشکوک گیند ملنے کے بعد حکام نے کنٹرولڈ دھماکہ کیا۔ اطلاعات کے مطابق جب صبح کے وقت مین روڈ پر بھاری اسمگلنگ ہوئی تو حکام نے مشتبہ 'سفید گیند' کی دریافت کے بعد سڑک کو سیل کر دیا اور پھر ایک کنٹرول شدہ دھماکہ کیا۔

واقعے کی ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ حکام ایک کنٹرول دھماکے کے ذریعے مشکوک چیز کو ناکارہ بنا رہے ہیں۔ جھیل کے ساتھ والی مرکزی سڑک ایک اہم سیاحتی مقام ہے اور 22 اپریل کو پہلگام میں دہشت گردانہ حملے سے پہلے سیاحوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، جس میں دہشت گردوں کے ہاتھوں 25 سیاح اور ایک مقامی باشندہ ہلاک ہو گئے تھے۔ اس وقت سے، جھیل، سیاحوں کی رہائش کے لیے بنائی گئی ہاؤس بوٹس کا گھر، ویران پڑی ہے۔

سری نگر، جموں کشمیر میں مشتبہ گیند برآمد (ETV Bharat)

جھیل کی صفائی کے دوران خول کی باقیات ملی

غور طلب ہے کہ گزشتہ ہفتے جھیل کی صفائی کے دوران پھٹنے والے خول کی باقیات برآمد ہوئی تھیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مشتبہ چیز آپریشن سندور کے دوران کی تھی، جب ہندوستان اور پاکستان نے ایک دوسرے پر میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کیا تھا۔

سری نگر میں ڈل جھیل کے کناروں سے مشتبہ گیند ملنے کے بعد سکیورٹی فورسز کو تعینات کیا گیا (ETV Bharat)

باقیات کی مزید تفتیش اور ضروری کارروائی

جھیل کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی (LCMA)، جو ڈل جھیل کی صفائی کی نگرانی کرتی ہے، کو 21 ستمبر کی صبح خول کی باقیات ملی۔ باقیات کو مزید تفتیش اور ضروری کارروائی کے لیے قریبی پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔

ڈل جھیل کے کنارے کھڑی ہاؤس بوٹ (ETV Bharat)

قابل ذکر ہے کہ پہلگام حملے کا بدلہ لینے کے لیے ہندوستانی مسلح افواج کی جانب سے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں درست حملے کے تین دن بعد 10 مئی کی صبح ایک میزائل نما چیز ڈل جھیل میں گری تھی۔

