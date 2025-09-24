ETV Bharat / jammu-and-kashmir
علیحدگی پسند رہنما شبیر شاہ کی تفصیلات ریکارڈ پر لائیں، سپریم کورٹ کا این آئی اے کو نوٹس
علیحدگی پسند رہنما شبیر احمد شاہ کو این آئی اے نے 4 جون 2019 کو دہشت گردی کی فنڈنگ کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے بدھ کو قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) سے کہا کہ وہ دہشت گردی کی مالی معاونت کے ایک معاملے میں ملزم کشمیری علیحدگی پسند رہنما شبیر احمد شاہ کی نظربندی سے متعلق دیگر مجرمانہ معاملات کے بارے میں تفصیلی معلومات ریکارڈ پر لائے۔ یہ معاملہ جسٹس وکرم ناتھ، سندیپ مہتا اور این وی انجاریا کی بنچ کے سامنے آیا۔ بنچ نے نوٹ کیا کہ شاہ کے خلاف ممکنہ طور پر 24 مقدمات ہیں۔
بنچ شاہ کی درخواست پر سماعت کر رہی تھی جس میں دہلی ہائی کورٹ کے 12 جون کے حکم کو چیلنج کیا گیا تھا جس میں دہشت گردی کی مالی معاونت کے معاملے میں انہیں ضمانت دینے سے انکار کیا گیا تھا۔ این آئی اے کے وکیل نے دلیل دی کہ سپریم کورٹ نے شاہ کی درخواست پر 4 ستمبر کو نوٹس جاری کیا تھا اور عدالت سے درخواست کی تھی کہ ایجنسی کو اپنا جوابی حلف نامہ داخل کرنے کے لیے کچھ وقت دیا جائے۔
اگلی سماعت 31 اکتوبر کو ہوگی
بنچ نے این آئی اے کو حلف نامہ داخل کرنے کے لیے چار ہفتے کا وقت دیا۔ بنچ نے کہا، "براہ کرم ہمیں دیگر معاملات میں بھی ان کی حراست کی حالت کے بارے میں مطلع کریں۔ وہ ممکنہ طور پر 24 معاملے میں مقدمے کا سامنا کر رہے ہیں۔" بنچ نے کہا کہ این آئی اے کے جوابی حلف نامہ میں خاص طور پر دیگر فوجداری مقدمات میں شاہ کی حراست سے متعلق حقائق کو شامل کرنا چاہئے۔ مختصر دلائل سننے کے بعد بنچ نے اگلی سماعت 31 اکتوبر کو مقرر کی۔
ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کرنا
اس سے پہلے، 4 ستمبر کو سپریم کورٹ نے اس معاملے میں شاہ کو عبوری ضمانت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ درخواست گزار نے اس سال جون میں ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے شاہ کی درخواست پر این آئی اے کو نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا اور اگلی سماعت دو ہفتوں کے لیے مقرر کی۔
ہائی کورٹ نے شاہ کی اپیل پر غور کرنے سے انکار کر دیا تھا جس میں این آئی اے کی عدالت کے حکم کو چیلنج کیا گیا تھا۔اس معاملے میں میں انہیں دہشت گردی کی فنڈنگ کے ایک مقدمے میں ضمانت دینے سے انکار کیا گیا تھا۔ ہائی کورٹ نے شاہ کے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے اور گواہوں کو متاثر کرنے کے خطرے کا حوالہ دیتے ہوئے ضمانت سے انکار کر دیا۔
شاہ کو 4 جون 2019 کو گرفتار کیا گیا تھا، جب این آئی اے نے 12 افراد پر حکومت کے خلاف پرتشدد سرگرمیوں کی حمایت کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کا الزام لگایا تھا۔