نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جمعہ کو جموں و کشمیر حکومت کی طرف سے 25 کتابوں پر لگائی گئی پابندی کو چیلنج کرنے والی ایک عرضی پر سماعت کرنے سے انکار کر دیا جن پر "جھوٹی داستانیں پھیلانے" اور "دہشت گردی کو بڑھاوا دینے" کے الزام کے تحت پابندی عائد کی گئی ہے۔ عدالت نے درخواست گزار کو متعلقہ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا۔
یہ معاملہ آج جسٹس سوریہ کانت، جسٹس جویمالیہ باغچی اور جسٹس وپل ایم پنچولی کی بنچ کے سامنے سماعت کے لیے آیا۔ یہ عرضی کشمیر کے وکیل شاکر شبیر نے دائر کی تھی، جن کی طرف سے سینئر ایڈووکیٹ سنجے ہیگڑے سپریم کورٹ میں پیش ہوئے۔
سیکشن 98 کو چیلنج
درخواست میں بی این ایس ایس کوڈ کے سیکشن 98 کو بھی چیلنج کیا گیا، جو ریاستی حکومت کو بعض اشاعتوں کو ضبط کرنے اور سرچ وارنٹ جاری کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ درخواست گزار نے دلیل دی کہ یہ شق آئین کے آرٹیکل 14، 19(1)(a)، 19(2) اور 21 کے خلاف ہے۔
اظہار رائے کی آزادی پر تجاوز
سماعت کے دوران سینئر ایڈووکیٹ ہیگڑے نے کہا کہ دفعہ 98 پورے ملک میں لاگو ہے، جس سے کسی بھی چھوٹی ریاست کے عہدیداروں کو یہ فیصلہ کرنے کی اجازت ملتی ہے کہ آیا کوئی کتاب قابل اعتراض ہے یا نہیں۔ انہوں نے اسے "حد سے زیادہ وسیع" اور اظہار رائے کی آزادی پر تجاوز قرار دیا۔
معاملے کی جلد سماعت کو یقینی بنائیں
تاہم بنچ نے کہا کہ اس معاملے کی سماعت متعلقہ ہائی کورٹ کو کرنی چاہیے، خاص طور پر جب کچھ مصنفین کا تعلق مقامی علاقے سے ہو۔ بنچ نے کہا کہ کسی اور ہائی کورٹ کے ذریعہ کیس کی سماعت "مایوس کن" ہوگی۔ سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں کہا، "ہم متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تین ججوں کی بنچ تشکیل دے کر معاملے کی جلد سماعت کو یقینی بنائیں۔ سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں کہا کہ ہم نے کیس کے میرٹ پر کوئی رائے ظاہر نہیں کی۔"
لٹریچر کو منظم طریقے سے پھیلانا
جموں و کشمیر کے محکمۂ داخلہ کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ تحقیقات اور انٹیلی جنس معلومات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس طرح کے لٹریچر کو منظم طریقے سے پھیلانا نوجوانوں کی بنیاد پرستی کی ایک بڑی وجہ ہے۔
نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ "یہ کتابیں تاریخی یا سیاسی تبصرے کے طور پر پیش کی جاتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ شکایات، شکار ذہنیت اور دہشت گرد ہیروز کے کلچر کو فروغ دیتی ہیں۔" حکومت نے تعزیرات ہند کی دفعہ 98 اور دیگر سیکشنز (152, 196, 197) کا حوالہ دیتے ہوئے اس بنیاد پر ان کتابوں پر پابندی لگا دی۔
ممنوعہ کتابوں میں کئی ممتاز مصنفین کی تخلیقات شامل ہیں جیسے:
- کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں – Piotr Balcerowicz اور Agnieszka Kuzefska
- کالونائزنگ کشمیر - حفصہ کنجوال
- کشمیر میں قبضے کے خلاف مزاحمت - ہیلی دشینسکی
- کشمیر ان کنفلیکٹ - وکٹوریہ شوفیلڈ
- کیا آپ کو کنان پوشپورہ - ایسر بتول اور دیگر یاد ہیں؟
- تباہ شدہ ریاست - انورادھا بھسین
- گمشدگیوں کے خلاف مزاحمت – آذر ضیا
- کشمیر تنازع - اے جی نورانی
- آزاد کشمیر - کرسٹوفر سنیڈن
- آزادی – اروندھتی رائے
جن پبلشرز نے یہ کتابیں شائع کی ہیں ان میں پینگوئن، روٹلیج، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، سٹینفورڈ یونیورسٹی پریس، زوبان کتب اور تلیکا کتب جیسے نامور نام شامل ہیں۔ یہ حکم سری نگر میں جاری چنار بک فیسٹیول کے دوران آیا ہے، جس نے ادبی حلقوں اور انسانی حقوق کے گروپوں میں بڑے پیمانے پر تشویش پیدا کر دی ہے۔