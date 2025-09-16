ETV Bharat / jammu-and-kashmir

سپریم کورٹ کے فیصلے سب مذاہب پر یکساں لاگو ہوں، سچ بولنے والوں پر پی ایس اے کیوں؟ آغا روح اللہ

جموں وکشمیر سرینگر کے رکن پارلیمنٹ سید آغا روح اللہ مہدی نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہر برادری پر یکساں لاگو ہونے چاہئے

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 16, 2025 at 3:15 PM IST

شوپیان (شاہد ٹاک): رکن پارلیمان سرینگر، آغا سید روح اللہ مہدی نے وقف ترمیمی بل پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے قوانین سبھی مذاہب پر یکساں طور پر لاگو ہونے چاہئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ عدالت عظمیٰ نے کچھ مثبت رویہ دکھایا ہے، لیکن یہ مسئلہ ابھی مکمل طور پر حل نہیں ہوا ہے۔

سپریم کورٹ کے فیصلے سب مذاہب پر یکساں لاگو ہوں، سچ بولنے والوں پر پی ایس اے کیوں؟ آغا روح اللہ (ETV BHARAT)



آغا روح اللہ نے کہا کہ قوانین کے نفاذ میں یکسانیت انصاف اور ہم آہنگی کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے ہر برادری پر یکساں لاگو ہونے چاہئیں، ورنہ منتخب اطلاق سے بے اعتمادی اور تقسیم جنم لیتی ہے۔

ایم ایل اے ڈوڈہ، مہراج ملک کی حراست پر آغا روح اللہ نے حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت اختلافِ رائے رکھنے والی آوازوں کو دبانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے کہا "آج جو بھی سچ بولتا ہے، اسے پی ایس اے کے تحت بند کیا جاتا ہے۔ یہ آواز اٹھانے والوں پر صاف ظلم ہے۔


رکن پارلیمان نے مزید کہا کہ آئینی حقوق کا دفاع اور قانون کے سامنے مساوی سلوک ہر حکومت کی اولین ذمہ داری ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پی ایس اے کے خلاف اجتماعی آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی سے جن نمائندوں کو عوام نے ووٹ دے کر ایوانوں میں بھیجا، وہ بھی اس معاملے پر خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔

مزید پڑھیں: پی ایس اے کے تحت قید ایم ایل اے مہراج ملک کے قانونی پہلوؤں پر گفتگو، ایڈووکیٹ شیخ شکیل کا خصوصی انٹرویو


آغا روح اللہ نے کہا کہ آئینی حقوق خصوصاً دفعہ 370 ہم سے چھین لیے گئے اور عوام نے ہمیں اسی کے حصول کے لیے ووٹ دیا تھا، لیکن ہم اسے بھلا کر ریاستی درجے کی بحالی کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہیکہ "ریاستی درجہ بحالی کی باتیں محض خوش فہمی ہیں، جب تک بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے تب تک ریاستی درجہ بحال ہونا ممکن نہیں۔

TAGGED:

SUPREME COURT DECISIONS ON WAQFSUPREME COURT ON WAQF BILLAGA RUH ULLAH ON WAQF BOARDآغا روح اللہAGHA RUHULLAH ON SUPREME COURT

