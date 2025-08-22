پلوامہ : وادی میں غیر قانونی کانکنی کی وجہ سے زراعت اور باغبانی شعبے متاثر ہورہی ہے جبکہ اکثر علاقوں میں غیر قانونی کانکنی کی وجہ سے آبپاشی نہروں کو نقصان پہنچایا ہیں جہاں محکمہ جیالوجی اینڈ مائننگ وادی میں غیر قانونی کانکنی کو روک تھام کے لیے سرگرم نظر آرہی ہیں، وہیں جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں نالہ رومشی، نالہ رامبیارا، نالہ ساسارا اور دیگر علاقوں میں غیر قانونی کانکنی انجام دی جاری ہے اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رات کے اوقات میں کانکنی کی جارہی ہے۔
ڈی ایم او پلوامہ ڈاکٹر خورشید احمد کی قیادت میں آج تک محکمہ جیالوجی اینڈ مائننگ نے ضلع بھر میں خاص طور پر رات کے اوقات میں مہم کو تیز کردی ہے اور غیر قانونی کانکنی میں ملوث سینکڑوں گاڑیوں اور بھاری مشینری کو ضبط کرکے ان سے کروڑوں کے جرمانے وصول کئے ہیں۔
ڈپٹی چیف منسٹر سریندر کمار چودھری نے ضلع کے اپنے دورہ کے دوران ضلع انتظامیہ اور متعلقہ محکمہ کے افسران کے ساتھ لاسی پورہ میں نالہ رامبیارا کا دورہ کیا تاکہ نالہ کی صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے جو غیر قانونی کانکنی کی وجہ سے اپنی شناخت کھو چکا ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے غیر قانونی کانکنی کو روکنے اور غیر قانونی کانکنی میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے کے موقع پر احکامات جاری کئے۔
سریندر کمار چودھری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی کانکنی میں ملوث افراد سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی کانلکنی کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا اور قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے دیگر محکموں خاص طور پر محکمہ پولیس پر زور دیا کہ وہ کندھے سے کندھا ملا کر کام کریں تاکہ غیر قانونی کانکنی کو روکا جا سکے جس نے وادی میں زراعت اور باغبانی کے شعبے کو نقصان پہنچایا ہے۔