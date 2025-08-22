ETV Bharat / jammu-and-kashmir

غیر قانونی کانکنی کے خلاف سخت کاروائی کی جائے، سریندر کمار چودھری کی حکام کو ہدایت - ILLEGAL MINING IN PULWAMA

سریندر کمار چودھری نے غیر قانونی کانکنی کو روکنے اور اس میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی حکام کو ہدایت دی۔

غیر قانونی کانکنی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے، سریندر کمار چودھری کی حکام کو ہدایت
غیر قانونی کانکنی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے، سریندر کمار چودھری کی حکام کو ہدایت (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 22, 2025 at 1:15 PM IST

2 Min Read

پلوامہ : وادی میں غیر قانونی کانکنی کی وجہ سے زراعت اور باغبانی شعبے متاثر ہورہی ہے جبکہ اکثر علاقوں میں غیر قانونی کانکنی کی وجہ سے آبپاشی نہروں کو نقصان پہنچایا ہیں جہاں محکمہ جیالوجی اینڈ مائننگ وادی میں غیر قانونی کانکنی کو روک تھام کے لیے سرگرم نظر آرہی ہیں، وہیں جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں نالہ رومشی، نالہ رامبیارا، نالہ ساسارا اور دیگر علاقوں میں غیر قانونی کانکنی انجام دی جاری ہے اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رات کے اوقات میں کانکنی کی جارہی ہے۔

غیر قانونی کانکنی کے خلاف سخت کاروائی کی جائے، سریندر کمار چودھری کی حکام کو ہدایت (ETV Bharat)

ڈی ایم او پلوامہ ڈاکٹر خورشید احمد کی قیادت میں آج تک محکمہ جیالوجی اینڈ مائننگ نے ضلع بھر میں خاص طور پر رات کے اوقات میں مہم کو تیز کردی ہے اور غیر قانونی کانکنی میں ملوث سینکڑوں گاڑیوں اور بھاری مشینری کو ضبط کرکے ان سے کروڑوں کے جرمانے وصول کئے ہیں۔


ڈپٹی چیف منسٹر سریندر کمار چودھری نے ضلع کے اپنے دورہ کے دوران ضلع انتظامیہ اور متعلقہ محکمہ کے افسران کے ساتھ لاسی پورہ میں نالہ رامبیارا کا دورہ کیا تاکہ نالہ کی صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے جو غیر قانونی کانکنی کی وجہ سے اپنی شناخت کھو چکا ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے غیر قانونی کانکنی کو روکنے اور غیر قانونی کانکنی میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے کے موقع پر احکامات جاری کئے۔

یہ بھی پڑھیں: ڈپٹی سی ایم سریندر کمار چودھری کا رامبن کے متاثرہ علاقوں کا دورہ - DY CM VISITS RAMBAN


سریندر کمار چودھری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی کانکنی میں ملوث افراد سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی کانلکنی کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا اور قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے دیگر محکموں خاص طور پر محکمہ پولیس پر زور دیا کہ وہ کندھے سے کندھا ملا کر کام کریں تاکہ غیر قانونی کانکنی کو روکا جا سکے جس نے وادی میں زراعت اور باغبانی کے شعبے کو نقصان پہنچایا ہے۔

پلوامہ : وادی میں غیر قانونی کانکنی کی وجہ سے زراعت اور باغبانی شعبے متاثر ہورہی ہے جبکہ اکثر علاقوں میں غیر قانونی کانکنی کی وجہ سے آبپاشی نہروں کو نقصان پہنچایا ہیں جہاں محکمہ جیالوجی اینڈ مائننگ وادی میں غیر قانونی کانکنی کو روک تھام کے لیے سرگرم نظر آرہی ہیں، وہیں جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں نالہ رومشی، نالہ رامبیارا، نالہ ساسارا اور دیگر علاقوں میں غیر قانونی کانکنی انجام دی جاری ہے اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رات کے اوقات میں کانکنی کی جارہی ہے۔

غیر قانونی کانکنی کے خلاف سخت کاروائی کی جائے، سریندر کمار چودھری کی حکام کو ہدایت (ETV Bharat)

ڈی ایم او پلوامہ ڈاکٹر خورشید احمد کی قیادت میں آج تک محکمہ جیالوجی اینڈ مائننگ نے ضلع بھر میں خاص طور پر رات کے اوقات میں مہم کو تیز کردی ہے اور غیر قانونی کانکنی میں ملوث سینکڑوں گاڑیوں اور بھاری مشینری کو ضبط کرکے ان سے کروڑوں کے جرمانے وصول کئے ہیں۔


ڈپٹی چیف منسٹر سریندر کمار چودھری نے ضلع کے اپنے دورہ کے دوران ضلع انتظامیہ اور متعلقہ محکمہ کے افسران کے ساتھ لاسی پورہ میں نالہ رامبیارا کا دورہ کیا تاکہ نالہ کی صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے جو غیر قانونی کانکنی کی وجہ سے اپنی شناخت کھو چکا ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے غیر قانونی کانکنی کو روکنے اور غیر قانونی کانکنی میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے کے موقع پر احکامات جاری کئے۔

یہ بھی پڑھیں: ڈپٹی سی ایم سریندر کمار چودھری کا رامبن کے متاثرہ علاقوں کا دورہ - DY CM VISITS RAMBAN


سریندر کمار چودھری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی کانکنی میں ملوث افراد سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی کانلکنی کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا اور قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے دیگر محکموں خاص طور پر محکمہ پولیس پر زور دیا کہ وہ کندھے سے کندھا ملا کر کام کریں تاکہ غیر قانونی کانکنی کو روکا جا سکے جس نے وادی میں زراعت اور باغبانی کے شعبے کو نقصان پہنچایا ہے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

PULWAMASURENDRA KUMAR CHAUDHARYسریندر کمار چودھریپلوامہILLEGAL MINING IN PULWAMA

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.