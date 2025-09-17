ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ہائی وے پر درماندہ سیب سے لدے ٹرکوں کو تین ہفتوں بعد کشمیر سے جموں جانے کی اجازت
شاہراہ پر پھنسے سیب سے لدے ٹرکوں کو جموں جانے کی اجازت ملنے سے کسانوں اور تاجروں کو جزوی راحت ملی۔
Published : September 17, 2025 at 1:00 PM IST
سرینگر: تین ہفتے سے سرینگر - جموں قومی شاہراہ پر درماندہ سیب سے لدے ٹرکوں کو بالآخر جموں کی جانب روانہ ہونے کی اجازت دے دی گئی ہے، جس کے بعد وادی کے ہزاروں کسانوں اور تاجروں نے راحت کی سانس لی۔
حکام کی جانب سے یہ فیصلہ مرکزی وزیر برائے روڈز اینڈ ہائی ویز نیتن گڈکری نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو شاہراہ پر ٹرکوں کی باقاعدہ نقل و حرکت کی یقین دہانی کرائے جانے کے ایک روز بعد سامنے آیا۔
ٹریفک حکام کے مطابق قاضی گنڈ ٹول پلازہ پر صبح ساڑھے گیارہ بجے سے سیب سے لدے ٹرکوں کو جموں کی سمت روانگی کی اجازت دی گئی۔ ایک ٹریفک اہلکار نے بتایا کہ تقریباً چھ ہزار سے زائد ہیوی موٹر گاڑیاں، جن میں اکثریت سیب سے لدے ٹرکوں کی تھی، تین ہفتوں سے وادی میں پھنسی ہوئی تھیں۔
میوہ تاجر بشیر احمد بشیر کے مطابق اگست 26 سے آٹھ ہزار سے زیادہ ٹرک شاہراہ پر رکے ہوئے تھے، جس کے باعث سیب گلنے سڑنے لگے۔ ٹریفک پولیس کے ایس ایس پی رویندر پال سنگھ نے کہا کہ ٹرکوں کی روانگی شام تک جاری رہے گی اور ڈرائیوروں کو اپیل کی گئی کہ وہ ٹریفک ایڈوائزری پر عمل کریں تاکہ مزید رکاوٹ نہ ہو۔
یہ شاہراہ اگست کے آخر میں ادھمپور کے تھارڑ علاقے میں متعدد لینڈ سلائیڈز کے باعث بند ہو گئی تھی۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا (این ایچ اے آئی) کے مطابق علاقے میں بڑے پتھروں اور کیچڑ نے بحالی کے کام میں مشکلات حائل کیں۔ تاہم ڈیول لین کا ایک عارضی ڈائیورژن بنایا گیا ہے جس پر ٹریفک بحال ہو چکا ہے۔
عمر عبداللہ اور سی پی آئی (ایم) کے لیڈر ایم وائی تاریگامی نے شاہراہ کی بحالی میں سست روی پر شدید برہمی ظاہر کی تھی۔ وہیں وزیر نیتن گڈکری نے اس موقع پر این ایچ اے آئی کے عملے کو ’’بے لوث محنت‘‘ پر سراہا تھا۔
کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر آئندہ دو ہفتے شاہراہ کھلی رہی تو وہ اپنی فصل منڈیوں تک پہنچا سکیں گے۔ شوپیاں کے باغبان عبدالباری نے کہا: ’’میری پوری فصل باغ میں پڑی ہے۔ اگر راستہ کھلا رہا تو ہم سب کچھ وقت پر بیچ سکیں گے۔‘‘
ادھر، تاجروں کا کہنا ہے کہ شاہراہ کی بندش کے باعث کرایوں میں دوگنا اضافہ ہوا ہے۔ ایپل فارمرز فیڈریشن کے صدر ظہور احمد راتھر نے کہا کہ ٹرانسپورٹرز فی باکس وزن کے حساب سے کرایہ وصول کر رہے ہیں، جبکہ قانون کے مطابق فی باکس الگ الگ درجہ بندی پر کرایہ مقرر ہونا چاہئے۔
محکمہ باغبانی کے وزیر جاوید احمد ڈار نے کہا کہ انہوں نے ٹرانسپورٹ کمشنر کو ہدایت دی ہے کہ اس معاملے پر ٹرانسپورٹ یونینوں سے بات کر کے کرایہ جات کو ریگولیٹ کیا جائے۔
