ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رئیل کشمیر کی حقیقی کہانی پر مبنی سیریز کا ٹیزر جاری، فٹبال شائقین میں جوش و خروش
سیریز میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے ایک فٹ بال کلب امید اور تبدیلی کی علامت بن گیا۔
Published : September 16, 2025 at 3:54 PM IST
سرینگر: وادی کشمیر میں سال 2014کے تباہ کن سیلاب کے بعد مایوسی کے اندھیروں کے بیچ اُجالا تلاش کرنے کی ایک کوشش نے خواب کو جنم دیا۔ یہ خواب تھا فٹبال کا، جس نے رفتہ رفتہ ایک پروفیشنل کلب کی شکل اختیار کی اور وہی کہانی ویب سیریز کے طور پر دنیا کے سامنے پیش ہونے جا رہی ہے؛ یہ ہے ریئل کشمیر فٹبال کلب (آر کے ایف سی) کی کہانی۔
اس سیریز کا پہلا ٹیزر جاری کیا گیا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ ’’کس طرح وادی کے نوجوانوں نے سڑکوں پر پتھر پھینکنے کے بجائے فٹبال کے میدان میں اپنی پہچان بنائی‘‘۔ ٹیزر میں کہا گیا ایک جملہ میکرز کا سیریز بنانے کا مقصد بیان کرتا ہے: ’’یہ صرف کھیل نہیں، یہ محبت ہے… کھیل سے، کشمیر سے، اور خواب سے۔‘‘
ریئل کشمیر کی بنیاد 2014 کے سیلاب کے بعد پڑی۔ اس وقت سرینگر کے ایک صحافی شمیم معراج اور تاجر سندیپ چاٹو کو خیال آیا کہ نوجوانوں کو مصروف رکھنے کے لیے فٹبال کو سہارا بنایا جائے۔ ابتدا محض دوستانہ میچوں سے ہوئی مگر 2016 میں کلب کو باضابطہ طور پر رجسٹر کرایا گیا اور دو برس کے اندر یہ آئی-لیگ تک پہنچ گیا۔ اس کامیابی نے وادی کو ایک نئی پہچان دی - ایک ایسی پہچان جو تنازعے کے بجائے صلاحیت پر مبنی تھی۔
A story of rookies, of strangers, of turmoil - but above all, a story of love: for the game, for Kashmir, for possibility.— Sony LIV (@SonyLIV) September 14, 2025
Inspired by a true story, #RealKashmirFootballClub, streaming soon on #RKFConSonyLIV@simaabhashmi @ParikshhitJha pic.twitter.com/ETnZmKLnb3
سرینگر کے ٹی آر سی ٹرف گراؤنڈ پر ریئل کشمیر کے میچز میلے کا سماں پیش کرتے۔ تماشائی کمبلوں اور کانگریوں کے ساتھ سرد ہوا میں بیٹھے کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھاتے اور قہوہ فروخت والے گواہی دیتے کہ ’’میچ کے دن ہفتے بھر جتنی کمائی ہو جاتی‘‘ تھا۔
ریلیز کیے گئے ٹیزر کی ایک لائن ’’سر، پورا ہندوستان کشمیر کے بغیر کیسا ہوگا؟‘‘ اس فخر کی جھلک ہے جو لوگ ہر میچ کے ساتھ محسوس کرتے تھے۔
کلب کے بانیوں میں چاٹو اور شمیم معراج دونوں اہم کردار تھے۔ شمیم نے 2020 میں ذاتی وجوہات کی وجہ سے علیحدگی اختیار کی، مگر چاٹو کلب کا چہرہ بنے رہے۔ دسمبر 2023 میں ان کی اچانک موت نے کھلاڑیوں اور شائقین کو صدمے میں ڈال دیا۔ سابق وزیر عثمان مجید نے کہا: ’’چاٹو کا وژن صرف ایک کلب نہیں بلکہ ایک تحریک اور امید کی کرن تھا۔‘‘
وقت کے ساتھ غیر ملکی کھلاڑی بھی کلب میں شامل ہوئے جنہوں نے مقامی نوجوانوں کو عالمی معیار کی تربیت دی۔ کھلاڑی خالد قیوم کے مطابق: ’’یہ کلب نوجوانوں کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے جس نے ان کی سوچ بدل دی ہے۔‘‘
اب یہ پوری کہانی ایک سیریز کی صورت میں سامنے آرہی ہے جسے جیا انٹرٹینمنٹ اور اوشن انٹرٹینمنٹ نے بنایا ہے۔ ہدایت کاری مہیش متھائی اور راجیش ماپوسکر نے کی ہے جبکہ مرکزی کردار محمد ذیشان ایوب اور منوج کول نے ادا کیے ہیں۔ یہ سیریز جلد ہی سونی لِو اور او ٹی ٹی پلے پریمیئم پر ریلیز ہوگی۔
ایک مقامی طالب علم بلال احمد یاد کرتے ہیں: ’’ہم صبح سویرے سردی میں قطاروں میں لگتے تھے، جیسے یہ ہمارا اپنا ورلڈ کپ ہو۔ اب یہ احساس پوری دنیا دیکھے گی۔‘‘
یہ بھی پڑھیں: