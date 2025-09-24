ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بی جے پی کی حکومت نہ بنانے کی وجہ سے ریاست کا درجہ بحال نہیں ہو رہا، وزیراعلیٰ عمر عبداللہ
وزیراعلیٰ نے اس موقع پر کہا کہ بی جے پی کے ہارنے کی سزا جموں و کشمیر کی عوام کو نہیں دی جا سکتی ہے۔
سرینگر: وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے بدھ کو کہا کہ جموں و کشمیر کے عوام کو اس لیے سزا نہیں دی جا سکتی کہ بی جے پی حالیہ انتخابات میں ناکام رہی۔ انہوں نے زور دیا کہ ریاستی درجہ ایک آئینی حق ہے اور اسے کسی پارٹی کی جیت یا ہار سے نہیں جوڑا جا سکتا۔
عمر عبداللہ نے کہا کہ ان کی حکومت کا بنیادی مقصد عوامی مسائل کو ایک "معمول کے طریقے" سے براہِ راست رائے لے کر حل کرنا ہے۔ "لوگ ترقی، تبادلوں، سماجی فلاحی اسکیموں اور دیگر مسائل کے ساتھ آتے ہیں۔ ان کے حل کے لیے ہمارا اقدام کافی کامیاب رہا ہے اور ہم اسے مزید مضبوط بنا رہے ہیں،"۔
تفصیلات کے مطابق وزیراعلیٰ نے کہا: "سپریم کورٹ کو بتایا گیا تھا کہ تین مرحلوں کا عمل ہوگا۔ حد بندی، انتخابات اور پھر ریاستی درجہ۔ حد بندی مکمل ہوچکی، انتخابات ہوئے اور عوام نے بھرپور حصہ لیا۔ بدقسمتی سے بی جے پی نہیں جیت سکی، لیکن یہ ریاستی درجہ بحال نہ کرنے کی وجہ نہیں بن سکتا ہے۔ یہ سراسر ناانصافی ہے۔"
انہوں نے الزام لگایا کہ بی جے پی ریاستی درجہ کی بحالی کی مخالفت کر رہی ہے۔ "یہ کبھی نہیں کہا گیا تھا کہ ریاستی درجہ صرف تب دیا جائے گا جب بی جے پی جیتے۔ اگر بی جے پی ریاستی درجہ کی مخالفت کرتی ہے تو وہ جموں و کشمیر کے عوام کی مخالفت کر رہی ہے،" ۔
سیاحت کے بارے میں عبداللہ نے کہا کہ آمد میں 20 فیصد اضافہ ہوا ہے، مگر توقع کے مطابق نہیں۔ "ہم امید کر رہے تھے کہ کولکاتہ اور مغربی بنگال جیسے مقامات سے زیادہ سیاح آئیں گے، لیکن ابھی ایسا نہیں ہوا۔ پھر بھی ہماری کوششیں جاری رہیں گی،" ۔
حالیہ تنازعات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بعض گرفتاریوں کی بنیاد پر سوال اٹھایا۔ "میں سمجھ نہیں پاتا کہ صرف تین الفاظ لکھنے کو گرفتاری کی وجہ کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اگر دیگر مذاہب اپنے رہنماؤں کے بارے میں لکھ سکتے ہیں تو ہمارے لیے یہ غیرقانونی کیوں ہے؟" انہوں نے کہا اور عدالتوں سے مداخلت کی اپیل کی۔
اسمبلی میں بی جے پی کی تنقید پر عبداللہ نے بھی جوابی وار کیا۔ "اپوزیشن کا کام ہی مخالفت کرنا ہے۔ اگر بی جے پی کا لیڈر آف اپوزیشن نیشنل کانفرنس حکومت کی تعریف کرے تو یہ غیر معمولی ہوگا۔ ان کی تنقید صرف یہ ثابت کرتی ہے کہ ہم ایمانداری سے کام کر رہے ہیں،"۔