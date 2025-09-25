ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ریاست کا درجہ جموں و کشمیر کا بنیادی حق: غلام محی الدین میر
لداخ تشدد کے حوالے سے غلام محی الدین میر نے کہاکہ جتنا لوگوں کو دبانے کی کوشش کی جائے گی اتنا سرکار کےلئے مشکل ہوگا۔
Published : September 25, 2025 at 8:08 PM IST
پلوامہ : ایم ایل اے راجپورہ غلام محی الدین میر نے واضح کیا ہے کہ ریاست کا درجہ جموں و کشمیر کا بنیادی حق ہے۔ سپریم کورٹ اور مرکزی حکومت کے وعدوں کے مطابق، اس حق کی فوری بحالی ناگزیر ہے۔ یہ صرف ایک انتظامی فیصلہ نہیں، بلکہ ہماری پہچان اور خود مختاری کا معاملہ ہے۔
میر صاحب نے لداخ میں ہونے والے تشدد پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو جتنا دبانے کی کوشش کی جائے گی، ردعمل اتنا ہی شدید ہوگا۔ مرکز کو چاہیے کہ وہ جموں و کشمیر کو اس کا جائز مقام واپس دے، جیسا کہ انتخابات سے قبل وعدہ کیا گیا تھا۔
یہ بھی پڑھیں: ضلع پلوامہ میں سیلاب سے کئی پلوں کے ساتھ ساتھ رابطہ سڑکوں کو نقصان پہنچا
وہیں ایم ایل اے پلوامہ وحید الرحمان پرہ نے نوجوانوں کے مسائل کو اجاگر کیا۔ انہوں نے زور دیا کہ آئندہ اسمبلی سیشن کے دوران ریزرویشن، پی ایس اے (پبلک سیفٹی ایکٹ) اور وقف جیسے اہم معاملات پر بحث ہونی چاہیے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو براہ راست متاثر کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو مواقع اور انصاف کی ضرورت ہے۔ ان کے مسائل کو حل کرنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ یہ سیشن ان کے لیے ایک بہتر مستقبل کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔