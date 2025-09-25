ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ریاست کا درجہ جموں و کشمیر کا بنیادی حق: غلام محی الدین میر

لداخ تشدد کے حوالے سے غلام محی الدین میر نے کہاکہ جتنا لوگوں کو دبانے کی کوشش کی جائے گی اتنا سرکار کےلئے مشکل ہوگا۔

ریاست کا درجہ جموں و کشمیر کا بنیادی حق: غلام محی الدین میر
ریاست کا درجہ جموں و کشمیر کا بنیادی حق: غلام محی الدین میر (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 25, 2025 at 8:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

پلوامہ : ایم ایل اے راجپورہ غلام محی الدین میر نے واضح کیا ہے کہ ریاست کا درجہ جموں و کشمیر کا بنیادی حق ہے۔ سپریم کورٹ اور مرکزی حکومت کے وعدوں کے مطابق، اس حق کی فوری بحالی ناگزیر ہے۔ یہ صرف ایک انتظامی فیصلہ نہیں، بلکہ ہماری پہچان اور خود مختاری کا معاملہ ہے۔

ریاست کا درجہ جموں و کشمیر کا بنیادی حق: غلام محی الدین میر (ETV Bharat)

میر صاحب نے لداخ میں ہونے والے تشدد پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو جتنا دبانے کی کوشش کی جائے گی، ردعمل اتنا ہی شدید ہوگا۔ مرکز کو چاہیے کہ وہ جموں و کشمیر کو اس کا جائز مقام واپس دے، جیسا کہ انتخابات سے قبل وعدہ کیا گیا تھا۔

یہ بھی پڑھیں: ضلع پلوامہ میں سیلاب سے کئی پلوں کے ساتھ ساتھ رابطہ سڑکوں کو نقصان پہنچا

وہیں ایم ایل اے پلوامہ وحید الرحمان پرہ نے نوجوانوں کے مسائل کو اجاگر کیا۔ انہوں نے زور دیا کہ آئندہ اسمبلی سیشن کے دوران ریزرویشن، پی ایس اے (پبلک سیفٹی ایکٹ) اور وقف جیسے اہم معاملات پر بحث ہونی چاہیے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو براہ راست متاثر کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو مواقع اور انصاف کی ضرورت ہے۔ ان کے مسائل کو حل کرنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ یہ سیشن ان کے لیے ایک بہتر مستقبل کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

JAMMU AND KASHMIRGHULAM MOHIUDDIN MIRریاست کا درجہ جموں و کشمیر کا حقغلام محی الدین میرSTATEHOOD FUNDAMENTAL RIGHT OF JK

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.