سری نگر تا کٹڑا وندے بھارت ٹرین اب جموں تک، وِسٹاڈوم کوچ بھی سیاحت کے لیے متعارف
جموں میں اب وندے بھارت ٹرین کی سہولت دستیاب ہوگی کیونکہ جموں سے وندے بھارت ٹرین چلانے کی تیاریاں عنقریب مکمل ہو جائیں گی۔
Published : September 19, 2025 at 2:24 PM IST
جموں(محمد اشرف گنائی): کشمیر سے جموں و کٹڑا تک وندے بھارت ٹرین چلانے کی تیاریاں آخری مرحلے میں پہنچ گئی ہیں اور توقع ہے کہ اکتوبر کے اختتام تک یہ سہولت باقاعدہ طور پر شروع کر دی جائے گی۔ اس پیش رفت کے ساتھ ہی جموں و کشمیر کی دونوں دارلحکومتوں کے درمیان براہِ راست ریل رابطہ قائم ہو جائے گا۔
واضح رہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے رواں برس 6 جون کو وندے بھارت ٹرینوں کا افتتاح کیا تھا، تاہم اُس وقت جموں ریلوے اسٹیشن کی توسیع اور تزئین کاری کے سبب سروس صرف کٹڑا سے شروع کی گئی تھی۔
ریلوے حکام کے مطابق جموں اسٹیشن پر جاری کام تقریباً مکمل کر لیا گیا ہے اور بقیہ امور بھی جلد نمٹا دیے جائیں گے، جس کے بعد یہ نیا رابطہ بحال کر دیا جائے گا۔ فی الحال کٹڑا اور سری نگر کے درمیان وندے بھارت کی دو ٹرینیں آٹھ آٹھ بوگیوں کے ساتھ چل رہی ہیں، تاہم مسافروں کے دباؤ کے پیش نظر ریلوے نے مزید کوچ شامل کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔
جموں ریلوے منڈل کے ڈویژنل ریلوے منیجر (ڈی آر ایم) وویک کمار نے بتایا کہ "سیلاب اور بھاری بارشوں کے باعث کام میں تاخیر ضرور ہوئی، لیکن اب زیادہ تر منصوبہ مکمل ہو چکا ہے اور بہت جلد ٹرین کی براہِ راست سروس جموں سے بھی شروع کر دی جائے گی۔
ادھر سیاحوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ریلوے نے 19 ستمبر سے 3 اکتوبر تک بڈگام سے کٹڑا کے درمیان وِسٹاڈوم کوچ چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ کوچ جدید سہولیات کے ساتھ خاص طور پر ڈیزائن کیے گئے ہیں، جن میں شفاف چھت اور شیشے کی دیواریں شامل ہیں تاکہ مسافر وادیوں کے حسین نظاروں سے بھرپور لطف اندوز ہو سکیں۔
اس وقت وِسٹاڈوم سروس صرف بارہ ملہ تا بانہال تک دستیاب تھی، مگر اب مسافروں کو ایشیا کے سب سے بڑے کیبل اسٹے پل "انجی کھڈ"، دنیا کے سب سے اونچے ریلوے آرچ پل اور گردونواح کی دلکش وادیوں کا قریب سے دیدار کرنے کا موقع ملے گا۔ ریلوے حکام کا ماننا ہے کہ یہ قدم نہ صرف کشمیری عوام کے لیے سہولت کارگرد ثابت ہوگا۔ بلکہ سیاحت کو بھی نئی جِلا بخشے گا۔