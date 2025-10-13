ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر: جماعت اسلامی، حریت سے وابستہ افراد کے گھروں پر چھاپے
سرینگر پولیس کا کہنا ہے کہ چھاپوں کے دوران کالعدم تنظیموں سے متعلق لٹریچر اور تصاویر، ضبط کی گئیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 13, 2025 at 2:48 PM IST
سرینگر: جموں کشمیر پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے کالعدم تنظیم جماعت اسلامی اور علیحدگی پسند تنظیم کل جماعتی حریت کانفرنس (APHC) سے وابستہ چند افراد کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مختلف مقامات پر مربوط چھاپے مارے ہیں۔ پولیس ترجمان کے مطابق یہ چھاپے سرینگر کے مختلف علاقوں میں ان افراد کے گھروں پر مارے گئے جن کا تعلق مبینہ طور پر ان کالعدم تنظیموں سے ہیں۔
چھاپے جن مقامات پر مارے گئے ان میں مشتاق احمد بٹ عرف گوگا صاحب عرف مشتاق الاسلام، مرحوم اشرف صحرائی، معراج الدین کلوال عرف راج کلوال (جو فی الحال این آئی اے کی حراست میں ہے) اور ضمیر احمد شیخ کے مکانات شامل ہیں۔
پولیس ترجمان نے مزید کہا کہ کارروائیاں مکمل قانونی تقاضوں کے تحت انجام دی گئیں، اور دوران تلاشی مختلف مواد، بشمول لٹریچر اور تصاویر، ضبط کی گئیں جو مبینہ طور پر کالعدم علیحدگی پسند تنظیموں سے متعلق ہیں۔
پولیس کے مطابق یہ کارروائیاں وادی کشمیر میں شدت پسندی اور علیحدگی پسندی کے ڈھانچے کو توڑنے کے لیے جاری ایک وسیع تر مہم کا حصہ ہے، جس کا مقصد ان نیٹ ورکس کی جڑوں تک پہنچنا ہے جو ایسے عناصر کو تقویت دیتے ہیں۔
ترجمان نے مزید کہا کہ ’’سرینگر پولیس امن و قانون کی بحالی کے لیے پر عزم ہے اور ایسے تمام افراد یا گروپوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی جو غیر قانونی یا ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث پائے جائیں گے۔‘‘
یاد رہے کہ اشرف صحرائی کا انتقال 5 مئی 2021 کو جموں کے ایک اسپتال میں ہوا تھا جہاں وہ علالت کے باعث زیر علاج تھے۔ وہ 80 برس کے تھے۔
یہ بھی پڑھیں: