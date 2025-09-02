سرینگر جموں شاہراہ بند ہونے سے درماندہ ڈرائیوروں کو مشکلات

اننت ناگ (فیاض لولو) : جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں سرینگر جموں شاہراہ پر گزشتہ قریب دو ہفتوں سے سینکڑوں ٹرک ڈرائیور شاہراہ کھلنے کے انتظار میں ہیں۔ مسلسل بارشوں کی وجہ سے سرینگر جموں قومی شاہراہ کو ٹریفک کی نقل و حمل خاص کر مال بردار گاڑیوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے درماندہ گاڑیوں کے ڈرائیوروں اور ہیلپرز کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے درماندہ ڈرائیوروں نے کہا کہ وہ اپنے گھر سے سینکڑوں کلومیٹر دور سڑک کنارے گزشتہ دس روز سے بھی زائد عرصہ سے فقیروں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ کبھی تیز ہوائیں، تو کبھی تپتی گرمی کے باعث انہیں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
درماندہ ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کی قلت، بنیادی سہولیات کا فقدان ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کرتی ہیں۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک ڈائیور نے کہا: ’’ہم کوئی نا ممکن چیز نہیں بلکہ حکومت سے عارضی بنیادوں پر کھانے پینے اور طبی سہولیات فراہم کرنے کی اپیل کر رہے ہیں۔‘‘
علاوہ ازیں ڈرائیوروں کو بیت الخلاء کی عدم موجودگی کے سبب بھی سخت اذیتوں کا سامنا ہے۔ درماندہ ڈرائیوروں نے حکومت سے انسانی بنیادوں پر ان کی مدد کرنے کی اپیل کی ہے۔
ادھر، محکمہ موسمیات نے اگلے دو دنوں تک مزید بارشوں کا امکان ظاہر کیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتوں ہوئی تیز بارشوں کے سبب جہاں سرینگر جموں قومی شاہراہ کو سخت نقصان پہنچا جس کے سبب شاہراہ کو ٹریفک کے لیے معطل کر دیا گیا وہیں بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے سبب جموں کشمیر میں اب تک سو سے بھی زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: