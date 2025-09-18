ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ہائی وے عمر عبداللہ کے ہاتھ میں، ایل جی صرف سیکورٹی دیکھ رہے ہیں: بی جے پی لیڈر
بی جے پی لیڈر صوفی یوسف نے الزام عائد کیا کہ عمر عبداللہ کی حکومت کسانوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 18, 2025 at 4:39 PM IST
شوپیاں (شاہد ٹاک): بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے ریاستی نائب صدر صوفی یوسف نے جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع میں ایک پارٹی پروگرام کے دوران صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے حالیہ بیان کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے دعویٰ کیا کہ سرینگر جموں قومی شاہراہ کا کنٹرول عمر عبداللہ کی ہی سرکار کے پاس ہے تاہم صرف سیکورٹی ایل جی سنہا کے ذمہ ہے۔
عمر عبداللہ نے سرینگر جموں شاہراہ کی مسلسل بندش اور ٹرک ڈرائیوروں، تاجروں کو ہو رہی پریشانیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر شاہراہ ان کے کنٹرول میں ہوتی تو کب کا اسے بحال کر چکے ہوتے۔ اس پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے صوفی یوسف نے کہا کہ ’’نیشنل ہائی وے پہلے سے ہی عمر عبداللہ کی سرکار کے پاس ہے اور لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، ایل جی صرف اس کی سیکورٹی دیکھ رہے ہیں۔‘‘
پروگرام کے حاشیہ پر میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے صوفی یوسف نے کہا: ’’لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا صرف سیکیورٹی معاملات کو دیکھ رہے ہیں، باقی معاملات عمر عبداللہ کی سرکار کے دائرے میں آتے ہیں، اور وہ صرف لوگوں کو بے وقوف بنا کر اپنا پلو جھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔‘‘
صوفی یوسف نے عمر عبداللہ پر الزام عائد کیا کہ ’’وہ عوام کو دکھانے کے لیے محض سیاسی ڈرامے کر رہے ہیں۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ نیشنل کانفرنس حکومت کسانوں کے نقصان کا ازالہ کرنے میں ناکام رہی ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ وہ کسانوں کو مناسب معاوضہ فراہم کرے۔
بی جے پی لیڈر نے طنزیہ انداز میں کہا کہ ’’جس طرح نیشنل کانفرنس حکومت نے اپنے کیپکس بجٹ سے 13 فارچونر گاڑیاں خریدیں، اسی طرح کسانوں کے نقصان کا تخمینہ لگا کر ان کی امداد بھی کی جانی چاہیے۔‘‘ بی جے پی لیڈر کے مطابق ’’جن لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو 42 ایم ایل اے دیے، وہی عوام اب اس جماعت کو سڑک پر لے آئے گی۔‘‘
صوفی یوسف نے لیفٹیننٹ گورنر سے مطالبہ کیا کہ وہ ٹرانسپورٹ کرایہ پر کڑی نظر رکھے کیونکہ ’’کسانوں سے من مانی کرایہ وصول کی جا رہی ہے اور یہ کسان پہلے ہی مشکلات سے دوچار ہیں۔‘‘
قبل ازیں، پارٹی پروگرام کے دوران انہوں نے شوپیان ضلع کے بی جے پی کارکنان کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ ’’ضلع بھر میں وزیر اعظم نریندر مودی کا من کی بات پروگرام ڈھائی سو سے زائد مقامات پر سنا گیا، جو بی جے پی کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی واضح علامت ہے۔‘‘
