سرینگر-جموں قومی شاہراہ کی بندش، ہزاروں ٹن سیب، آلو، پیاز اور دیگر سبزیاں ٹرکوں میں سڑ گئیں، ڈرائیور فاقہ کشی پر مجبور
شاہراہ کی بندش نے سب سے زیادہ متاثر مویشیوں سے لدے ٹرکوں کو کیا۔ کئی بھیڑ اور بکریاں بھوک و پیاس سے مر گئیں۔
Published : September 16, 2025 at 5:36 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) گزشتہ مہینے کی شدید بارشوں اور بادل پھٹنے کے بعد سرینگر-جموں قومی شاہراہ کو شدید نقصان پہنچا، خاص طور پر اُدھم پور کے قریب، جس کے باعث یہ اہم رابطہ سڑک پندرہ روز سے مکمل طور پر بحال نہ ہوسکی۔ اس صورتحال نے وادی کشمیر اور ملک کے دیگر حصوں کے درمیان ضروری اشیاء کی ترسیل کو مفلوج کردیا ہے، اور ہزاروں ٹن سیب، آلو، پیاز اور سبزیاں ٹرکوں میں گلنے سڑنے لگیں ہیں۔
ای ٹی وی بھارت کی ٹیم نے نگروٹہ کے مقام پر شاہراہ پر پھنسے کئی ڈرائیوروں سے بات کی۔ ایک ٹرک ڈرائیور سدرشن، جو بنگلور سے فوجی کپڑوں کا سامان لے کر آئے تھے، پچھلے 15 دن سے شاہراہ پر رُکے ہوئے ہیں۔ اُنہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کھانے پینے کی کوئی سہولت نہیں، نہ ہی پانی ہے، نہ ہی بیت الخلاء۔ پیسے بھی ختم ہوگئے ہیں اور پولیس بھی تعاون نہیں کر رہی۔ ہم بھوکے پیاسے یہیں پھنسے ہیں۔
اسی طرح ایک اور ڈرائیور راج دیو نے بتایا کہ وہ جموں سے آٹھ روز قبل نکلے تھے لیکن ابھی تک راستہ نہیں کھلا۔ اُنہوں نے کہا کہ ہم پر ہر ماہ 40 ہزار روپے کا بینک قرضہ ہے، اگر راستہ نہ کھلا تو ہم برباد ہوجائیں گے۔ حکومت کو فوری طور پر شاہراہ کو بحال کرنا چاہیے۔
کشمیر کے بانڈی پورہ سے تعلق رکھنے والے ڈرائیور عاقب احمد نے کہا کہ وہ بہار سے یمنانگر سے سامان لے کر آئے تھے لیکن اب وہ بھی کئی دنوں سے شاہراہ پر پھنسے ہوئے ہیں۔ اُن کا مطالبہ ہے کہ حکومت کم از کم بنیادی سہولیات فراہم کرے تاکہ ڈرائیوروں کو فاقہ کشی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
شاہراہ کی بندش نے سب سے زیادہ متاثر مویشیوں سے لدے ٹرکوں کو کیا ہے۔ کئی بھیڑ اور بکریاں بھوک و پیاس سے مر گئیں جبکہ سینکڑوں دیگر جانور نڈھال ہوگئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سیب، آلو اور سبزیوں سے بھرے ٹرک بھی سڑنے لگے ہیں جس سے کسانوں اور تاجروں کو بھاری نقصان پہنچ رہا ہے۔
جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے مرکزی وزیر برائے سڑک و شاہراہ نیتن گڈکری سے بات چیت کے بعد اعلان کیا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مرکز سڑک بحال کرنے میں ناکام ہے تو شاہراہ ریاستی حکومت کے حوالے کر دے-
دوسری جانب باغبانی کشمیر کی دیہی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور یہ بھارت کی کُل سیب کی پیداوار کا تقریباً 80 فیصد فراہم کرتی ہے۔ شاہراہ کی بندش نے اس پوری سپلائی چین کو متاثر کیا ہے۔ ناراض باغبانوں نے وادی کے مختلف مقامات پر احتجاج کیا اور حکومت پر غفلت کا الزام لگایا۔
بتایا جاتا ہے کہ شاہراہ کی تعمیر پر ہزاروں کروڑ روپے خرچ کیے گئے اور اسے آل ویدر فور-لین ہائی وے قرار دیا گیا، لیکن حالیہ بارشوں نے اس کی کمزوری کو عیاں کردیا۔ اُن کا ماننا ہے کہ جغرافیائی طور پر غیر مستحکم علاقے میں ہائی وے کی توسیع بغیر مکمل خطرہ جانچ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ حکمت عملی کے کی گئی تھی، جس کے نتائج اب ظاہر ہورہے ہیں۔