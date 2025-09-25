ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرینگر جموں شاہراہ کی بندش، ہائی وے اتھارٹیز کی انجینئرنگ پر سوالیہ نشان
ماہرین نے این ایچ اے آئی منصوبہ بندی کو غلط قرار دیا ہے جبکہ NHAIنے ان الزامات کو مسترد کیا ہے۔
Published : September 25, 2025 at 8:44 PM IST
سرینگر: حالیہ بارشوں اور لینڈ سلائیڈز کے باعث سرینگر جموں قومی شاہراہ (این ایچ 44) تین ہفتے تک بند رہی، جس سے کشمیر کی سیب صنعت کو بھاری نقصان ہوا اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا (این ایچ اے آئی) کی ’’انجینئرنگ اور ماہرین سے مشاورت‘‘ نہ کرنے پر سخت تنقید اور رد عمل سامنے آیا ہے۔
یہ 277 کلومیٹر طویل شاہراہ، جو بانہال سے اُدھمپور تک کمزور اور نوخیز ہمالیائی پہاڑوں کے دامن سے ہوکر گزرتی ہے، کی 2014 میں تعمیر ومرمت اور توسیع کا کام شروع کیا گیا تھا۔ اس منصوبے کے تحت متعدد سرنگیں کھودی گئیں اور سفر کو 12 گھنٹے سے گھٹا کر محض 5 گھنٹے تک کر دیا گیا۔
وادی کشمیر کو ملک کے باقی حصوں سے زمینی راستے سے جوڑنے والی اس اہم شاہراہ کی بندش سے تجارت، ملازمین کے پروگرام، طلبہ کے امتحانات اور سماجی روابط شدید متاثر ہوئے۔ متبادل مغل روڈ بھی برفباری اور موسم کی خرابی کے باعث اکثر بند رہتا ہے اور چھ ٹائز سے زائد مسافر بردار یا مال بردار گاڑیوں کے سفر کی اس پر ممانعت ہے۔
سرینگر جموں شاہراہ پر رام بن سے اُدھمپور کے درمیان بارشوں کے موسم میں لینڈ سلائیڈز، زمین کھسکنے اور پتھر و مٹی کے تودے گر آنے کی وجہ سے شاہراہ کو ٹریفک کے آمد و رفت کے قابل بنانا ایک بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ 26 اگست کو اُدھمپور ضلع کے تھارڈ علاقے میں لینڈ سلائیڈز کے بعد شاہراہ 20 روز تک بند رہی۔ درجنوں ٹرک مٹی اور ملبے میں دب گئے جنہیں نکالنے اور مرمت کرنے میں سینکڑوں گھنٹوں کا وقت لگا۔
ماہرین ارضیات کا شاہراہ کے ڈیزائن پر سوال
یونیورسٹی آف جموں کے ایک سابق پروفیسر، جی ایم بٹ، کا ماننا ہے کہ تعمیراتی اداروں نے تیز ڈھلوانوں پر بڑے پیمانے پر کھدائی کی جس سے پہاڑ مزید غیر مستحکم ہو گئے۔ ونئے کمار پانڈے، جیوسپ انجینئرز کے ڈائریکٹر، کا کہنا ہے کہ ’’ہمالیہ کی ڈھلوانیں 70 سے 80 ڈگری تک کھڑی ہیں اور خطے کی ارضیاتی سرگرمی بہت زیادہ ہے۔ ایسی جگہ پر وہی تعمیراتی طریقے اپنائے گئے جو میدانوں میں استعمال ہوتے ہیں، جس سے مسئلہ مزید گھمبیر ہوا۔‘‘
ماہرین کا کہنا ہے کہ ’’این ایچ اے آئی کو ایسے علاقوں کو نظرانداز کر کے طویل پل یا سرنگیں بنانی چاہیے تھیں کیونکہ عارضی حفاظتی اقدامات لینڈ سلائیڈز کو نہیں روک سکتے۔
ہائی وے اتھارٹیز کا موقف
ادھر، این ایچ اے آئی کے پروجیکٹ ڈائریکٹر شبھم یادو نے یہ مؤقف اختیار کیا کہ ’’شاہراہ کی توسیع کا منصوبہ سال 2014 میں کابینہ کی منظوری سے مکمل مشاورت کے بعد شروع ہوا اور قدرتی آفات کو مکمل طور پر روکا نہیں جا سکتا۔‘‘ انہوں نے مثال دی کہ ’’کشتواڑ کے چسوٹی علاقے میں بادل پھٹنے کا واقعہ بھی ایسی جگہ ہوا جہاں کوئی تعمیری سرگرمی جاری نہیں تھی۔‘‘ یادو کے مطابق: ’’یہ شاہراہ نازک ہمالیائی پہاڑوں میں بنائی گئی ہے جہاں قدرتی آفات بہرحال آتی رہیں گی۔‘‘
