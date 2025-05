ETV Bharat / jammu-and-kashmir

سرینگر بین الاقوامی ہوائی اڈے پر منگل سے دوبارہ بحال ہوں گی پروازیں: ڈائریکٹر ایئرپورٹ - SRINAGAR AIRPORT TO REOPEN

سرینگر بین الاقوامی ہوائی اڈے پر منگل سے ہوں گی دوبارہ پروازیں بحال ( Image Source: ANI )

By ETV Bharat Urdu Team Published : May 12, 2025 at 2:11 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 2:18 PM IST 3 Min Read

سرینگر، (پرویز الدین): بھارت اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور تناؤ کے باعث گزشتہ کئی دنوں سے سول فلائٹ آپریشن کے لیے بند سرینگر بین الاقوامی ہوائی اڈے پر منگل یعنی 13 مئی سے پروازیں دوبارہ شروع ہوگی۔

Last Updated : May 12, 2025 at 2:18 PM IST