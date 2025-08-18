سرینگر: لداخ کے لیہہ علاقے میں ایک بالی وڈ فلم کے سیٹ پر کام کرنے والے تقریباً 120 افراد کو ممکنہ طور بڑے پیمانے پر فوڈ پوائزنگ (Food Poisoning) کے شبہ کے بعد اسپتال میں داخل کیا گیا۔ اس واقعے کی تصدیق حکام نے پیر کے روز کی۔
ساجل نربو میموریل (SNM) ہسپتال کی میڈیکل سپرنٹنڈنٹ، ڈاکٹر رنچن چوسڈون نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: ’’تقریباً 120 افراد کو پیٹ میں شدید تکلیف، قے اور سر درد کی شکایت کے بعد ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ ان سب کی حالت اب مستحکم ہے اور ضروری علاج کے بعد زیادہ تر افراد کو چھٹی دے دی گئی ہے۔ صرف چار افراد کو ابھی بھی اسپتال میں طبی نگہداشت میں رکھا گیا ہے۔‘‘
انہوں نے مزید بتایا کہ اس واقعے کی وجہ جاننے کے لیے کھانے کے نمونے جمع کر لیے گئے ہیں اور تفتیش مکمل ہونے کے بعد فوڈ انسپکٹر ایک حتمی رپورٹ فراہم کریں گے۔ ادھر، لیہہ پولیس ذرائع نے بتایا کہ واقعے سے پہلے فلم کے سیٹ پر تقریباً 600 افراد نے کھانا کھایا تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق: ’’فلم کا عملہ لیہہ میں ایک آنے والی بالی وڈ فلم کی شوٹنگ کر رہا تھا۔ کل رات کے کھانے کے بعد کئی اراکین کو پیٹ میں درد اور قے کی شکایت ہوئی۔ انہیں فوری طور پر SNM ہسپتال پہنچایا گیا۔‘‘
عہدیداروں نے فلم کے پروڈیوسر، ڈائریکٹر، یا متاثر ہونے والے معروف ستاروں کے نام ظاہر کرنے سے انکار کر دیا۔ تاہم، ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ رنویر سنگھ اور سارہ ارجن کی جاسوسی تھرلر فلم دھورندھر کا عملہ تھا۔ ذرائع کے مطابق، ’’فلم کا عملہ لیہہ کے پتھر صاحب علاقے میں شوٹنگ کر رہا تھا اور یہ واقعہ اسی مقام پر پیش آیا ہے۔‘‘
قابل ذکر ہے کہ رنویر سنگھ کی تھرلر فلم دھورندھر کا پہلا پوسٹر 6 جولائی کو ان کی 40 ویں سالگرہ پر جاری کیا گیا تھا۔ ’اوڑی: دی سرجیکل اسٹرائیک‘ کے ہدایت کار آدتیہ دھر کی اس فلم میں سنجے دت، آر مادھون، اکشے کھنہ اور ارجن رامپال بھی اداکاری کے جوہر دکھائیں گے۔ یہ فلم 5 دسمبر کو سنیما گھروں میں ریلیز ہوگی۔
