پلوامہ (شبیر بھٹ): وادی کشمیر میں گزشتہ کئی دنوں سے سڑا ہوا گوشت، کباب اور گشتابے برآمد ہونے سے عوامی حلقوں میں تشویش پائی جا رہی ہے،کیونکہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر گوشت کا استعمال کیا جاتا ہے اور ایک اندازے کے مطابق یہاں 60000 ٹن گوشت سالانہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہوٹلوں اور ریستورانوں میں مضر صحت اور ریڈی میڈ پکوانوں کے برآمد ہونے سے عوامی سطح پر یہ بات موضوع بحث بنی ہوئی ہے، کہ آخر کھانے کے نام پر کشمیر میں زہر فروخت کرنے کے اس دھندے پر سوالات طول پکڑتا جا رہا ہے کہ کیا کشمیر میں بڑھتی ہوئی بیماریوں کی وجوہات میں مضر صحت پکوان بھی ایک بڑی وجہ ہے۔
وادی کے معروف معالج اور مصنف ڈاکٹر نصار احمد ترالی نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ دنیا میں اس وقت دو بڑے مافیا سرگرم ہوگئے ہیں ایک فوڈ مافیا اور دوسرا ڈرگ مافیا پہلے والا مافیا مضر صحت غذا فراہم کرنے کے حوالے سے سرگرم رہتا ہے، تاکہ عوام کی صحت کو خراب کیا جائے اور بعد میں جب سماجی سطح پر بیماریاں بڑھ جاتی ہیں تو لوگ ادویات خریدنے پر مجبور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے مافیا کی چاندی لگتی ہے، ڈاکٹر نصار احمد ترالی نے بتایا کہ وادی کشمیر میں مضر صحت گوشت کی برآمدگی یقیناً ایک لمحہ فکریہ ہے اور بحثیت ایک معالج کے میں یہ مشورہ دوں گا کہ گوشت کا استعمال کم سے کم کیا جائے تاکہ بیماروں سے بچا جا سکے۔
ان کا کہنا تھا کہ سڑ ے ہوئے گوشت سے انسان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہے، اسلیے احتیاط بہت ہی ضروری ہے۔ سابق ٹریڈ یونین لیڈر فاروق ترالی نے بتایا کہ کشمیر وادی میں عرصہ دراز سے بازاروں میں مضر صحت گوشت کی فراہمی کو لیکر شکایات موصول ہو رہی تھیں تاہم اب حقیقت منظر عام پر آجانے کے بعد عوامی شکایات کی تصدیق ہوئی ہے اور جو کاروائی کی گئی ہے وہ دیر آئے درست آئے کے مصداق اچھی پہل ہے تاہم یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آخر یہ گوشت کہاں سے آرہا ہے اور اس کو عام لوگوں کو کون فراہم کر رہا ہے، ان کے خلاف پی ایس اے لگنا چاہیے
کیونکہ یہ عوام کے جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں کیونکہ وادی میں جس بڑے پیمانے پر بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، لگتا ہے اس کی وجوہات یہی ہے۔ اس دوران عالم دین مولوی قطب الدین کا ماننا ہے کہ بازاروں میں مضر صحت گوشت کی فراہمی کی بنیادی وجوہات خوف خدا اور تصور آخرت نہ ہونا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہر مزہب دھوکہ دہی اور جعلسازی کے خلاف ہے اسلیے ان چیزوں کا ہونا کسی بھی معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ سماجی سطح پر بھی اس بدعت پر قابو پانے کے لیے اقدامات وقت کا تقاضا ہے۔