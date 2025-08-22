سرینگر (پرویز الدین ):"قرآن اور کربلا " کے موضوع پر کشمیر یونیورسٹی کے کانفرنس ہال میں خطاطی کے فن پاروں اسلامی پینٹنگز کی نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے۔نمائش میں قرآن اور دیگر اسلامی تحریریں کیلگرافی اور پینٹنگز کے ذریعے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
تبیان قرانک ریسریچ انسٹی ٹیوٹ کی جانب سے منعقدہ اس نمائش میں رکھے گئے،نمونے فنِ مصوری اور خطاطی کے دلچسپی رکھنے والے افراد، عالم دین ،اسلامی اسکالز ،عام لوگوں اور خاص طور پر طلباء کی توجہ کا مرکز رہیں۔نمائش میں 150 سے زائد ایسے خوبصورت اور منفرد فن پارے رکھے گیے ہیں ۔جن میں بیشتر ابھرتے نوجوانوں آرٹسٹ اور خطاطوں نے تیاریاں کئے ہیں۔
نوجوان آرٹسٹ ارتقا بزاز کہتی کہ کربلا ہمیں حق و سچ کی سر بلندی ،ظلم و نا انصافی کے خلاف مزاحمت اور خدا کی مرضی پر رضا کا درس دیتا ہے اور میں نے عقیدت کے طور پر مولا حسین کے اس حق کے پرچم کو رنگوں کا جامہ پہننا کر تصویر کے ذریعے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔
سیلف ٹاٹ آرٹسٹ سید محمد رضوی کا کہنا ہے کہ اس نمائش میں مجھے اپنی فن مصوری دکھانے کا نہ صرف موقع ملا بلکہ وادی کشمیر کے بڑے اور پیشہ ور مصوروں سے بھی ملنے اور سیکھنے کا بھی موقع ملا۔ایسے میں اس طرح کی نمائش نوجوان فنکاروں کے لیے بے حد سود مند ثابت ہورہی ہیں ۔
نمائش میں اگرچہ وادی کشمیر کے نامور اور سنئیر آرٹسٹز کی ایسی الگ اور منفرد پینٹنگز دیکھنے کو ملی۔وہیں یہاں بیشتر پینٹنگز اور فن پارے ان نوجوان خطاطوں اور مصوروں کی تھیں جو کہ سیلف ٹاٹ ہے یا فائن آرٹ میں تربیت حاصل کر رہے ہیں۔نامور مصوری ارشد صالح کہتے ہیں کہ ابھرتے ہوئے آرٹسٹس کا کام دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی اور واقعی یہ حوصلہ افزائی کے مستحق ہیں۔تاہم مزید بہتری کی گنجائش ہے۔ آرٹ کی نئی نئی تیکنیکیز اپنانے اور سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ آگے جاکر ان نوجوان مصوروں کا کام مزید نکھر کر سامنے آسکے۔
وادی کشمیر کے ممتاز عالم دین اور کئی اسلامی اسکالرز نے بھی اس نمائش کا مشاہدہ کیا اور کینواس پر اتاری گئی قرآنی تحریروں اور پینٹنگز کا بہ غور جائزہ لیا۔ عالم دین آغا سید محمد ہادی نے نمائش میں نوجوان آرٹسٹ کے کام کو سراہتے ہوئے کہا کہ آرٹ کے ذریعے ہم کئی پیچیدہ چیزیں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ وہیں انہوں نے اس طرح کی ایگزیزشن کے اہتمام پر تبیان ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے منتظمین کو بھی مبارکباد پیش کی۔
خطاطی دنیا کے قدیم ترین فنون میں سے ایک سہی، لیکن اسلامی دنیا میں یہ فن آج بھی زندہ و جاوید ہے۔