سرینگر( پرویز الدین ): جی ایم سی سرینگر کے پیڈیاٹرک سرجری شعبے کو 5 بستروں والے بچوں کے اسپتال منتقل کئے جانے سے لوگوں نے راحت کی سانس لی ہے، ایسے میں اب ایک چھت تلے بچوں کو علاج و معالجہ کے لیے تمام تر سہولیات میسر ہو رہی ہیں۔ منتقلی کے تقریباً ایک برس کےکم عرصے میں ہی یہاں 1600 سے زائد سرجریز انجام دی گئی ہیں۔جن میں 1400 بڑی سرجریز شامل ہیں۔
بچوں کے اسپتال میں شعبہ سرجریز کن اور کس طرح کے جدید سہولیات سے لیس کیا گیا۔
نومولود یا بڑے بچوں کی کون سی ایسی بڑی سرجریز تھراکوسکوپی اور لیپراسکوپی سے کامیابی کے ساتھ ممکن ہورہی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر کتنی سرجریز انجام دی جارہی ہیں ۔اس سب پر ای ٹی وہ بھارت کے نمائندے پرویز الدین نے جی ایم سی سرینگر میں شعبہ سرجری کے پروفیسر اینڈ ہیڈ ڈاکٹر عبدالرشید سے خاص بات چیت کی۔
ایک سال کے عرصہ میں 1600 سے زائد سرجریاں
انہوں نے کہا کہ منتقل سے ایک سال کے کم عرصے کے دوران اسپتال میں تقریباً 1600 سے زائد سرجریز انجام دی گئی ہیں۔ان میں سے ایسی کئی بڑی سرجریز بھی ہیں جو کہ ملک کے ساتھ دنیا کے دیگر بڑے اسپتالوں میں عمل میں لائی جارہی ہیں ۔اوپن سرجری کے ساتھ ساتھ لیپراسکوپی اور جدید ترین تھراکوسکوپی سے اب نومولود بچوں کی پیچیدہ اور باریک سے باریک آپریشن کامیابی اور صد فیصد بہتر نتائج سے انجام دئیے جارہے ہیں۔
نوزائیدہ بچوں کی سرجری
ماہر اطفال پیڈیاٹرک سرجری شعبہ کے سربراہ ڈاکٹر عبدالرشید نے نوزائید بچوں میں کامیابی کے ساتھ انجام دی گئی ان چند پیچیدہ سرجریز کا ذکر کیا جوکہ تھراکوسکوپی لیپروسکوپی سے انجام دی گئی ہیں ۔انہوں نے کہا کہ ایسی سرجریز ہیں جو کہ دنیا میں سب سے ایڈوانس مانی جاتی ہیں ۔اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کس طرح کی ایڈوانس سرجری یہاں بہتر طور پر انجام دی جاتی ہیں اور نتیجہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ بچوں کی کسی بھی قسم کی سرجری کے لیے والدین یا تیمارداروں کو باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
روزانہ کی بنیاد پر 100 زائد مریضوں کی تشخیص
ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر عبدالرشید نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر اوسطاً 10 سے 12 سرجریز عمل میں لائی جارہی ہیں۔جبکہ پیڈیاٹرک سرجری شعبہ اپنی روزانہ کی او پی ڈی اوسطاً 100 مریضوں کی تشخیص کرتا ہے۔انہوں نے کہا کہ بچوں کو اسپتال میں دستیاب سہولیات سے دو دن کے نوزائید سے لے کر بڑے بچوں کی جراحی ممکن ہوپا رہی ہے۔جو کہ منتقلی سے قبل سُپر اسپیشلیٹی اسپتال میں سہولیات کی کمی کی وجہ سے ہم نہیں کر پارہے تھے ۔خاص کر نومولود بچوں کی جن کے لیے وہاں آئی سی یو کی سہولیت موجود نہیں تھی اور مذکورہ بچوں کو آپریشن کی خاطر شیر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (سکمز) صورہ منتقل کرنا پڑتا تھا۔
پیڈیاٹرک سرجری شعبہ
تاہم گزشتہ برس سُپر اسپیشلیٹی اسپتال شیرین باغ سے بچوں کے اسپتال منتقل ہونے کے ساتھ ہی پیڈیاٹرک سرجری شعبہ تمام تر طرح کی جدید طبی سہولیات سے لیس ہے۔ دو آپریشن تھیٹرز کے علاوہ 24 گھنٹے اور ساتوں دن ایمرجنسی آپریشن تھیٹر بھی کام کررہا ہے، جبکہ شعبے میں باصلاحیت اور قابل سرجرنز ۔اس وقت اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ایسے میں ایمرجنسی سرجری کے علاوہ دیگر سرجریز وقت رہتے کامیابی کے ساتھ انجام دی جاتی ہیں۔
ڈاکٹر عبدالرشید نے مزید کہا کہ سُپر اسپیشلیٹی اسپتال سرینگر سے منتقلی سے پہلے وہاں آپریشن تھیٹرز کی کمی وارڈز کی کمی تھی۔جبکہ آئی سی یو کی عدم موجودگی بھی تھی۔جس کے پیش نظر ہم مریضوں کی تعداد کے حساب سے اتنی سرجریز انجام نہیں دے پارہے تھے۔ایسے میں ہم صحت و طبی تعلیم محکمے اور ڈائریکٹوریٹ ہیلتھ ایجوکیشن کے اس اقدام کے بے حد شکر گزار ہیں جنہوں نے سرجری شعبہ کو یہاں منتقل کرنا ممکن بنایا۔
انہوں نےکہا کہ حکومت کو منتقلی اور درکار سہولیات کے اعتبار سے 5 پرپوزل سے قبل بھیجے گئے تھے۔ جس پر گزشتہ برس عملی اقدامات اٹھائے گئے اور جی ایم سی سرینگر کے پیڈیاٹرک سرجری شعبے کو بچوں کے اسپتال منتقل کرکے جدید طبی سہولیات سے لیس کر کے فعال بنایا گیا۔ ایسے میں اب مریضوں بلکہ تیمار داروں کو بھی بےحد آسانی ہورہی ہے۔ ایمرجنسی یا معمول کی سرجری کے لیے بچوں کو یا تو سکمز صورہ یا سپُر اسپیشلیٹی اسپتال منتقل کیا جانا پڑتا تھا۔وہیں اس دوران طوالت کی وجہ سے کئ بچوں کی موت بھی واقع ہوتی تھی ۔لیکن اب اسپتال میں بچوں کے ماہر ڈاکٹروں کے ساتھ ساتھ ماہر سرجنز بھی موجود ہیں۔