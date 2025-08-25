" دمہ اور الرجی" کنڑول تو کی جاسکتی ہیں لیکن ختم نہیں۔ ڈاکٹر نوید نظیر

سرینگر( پرویز الدین): دمہ پھیپھڑوں کی دائمی بیماری کو کہتے ہیں۔ اس میں سانس کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں۔ یوں مریض کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ الرجی اور دمے میں سب سے واضح فرق یہ ہے کہ دمے کے مریض کو سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ دمے کی بہت سی علامات الرجی سے ملتی جلتی ہیں۔
"دمہ اور الرجی " کے موضوع پر ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین نے وادی کے معروف امراض چھاتی کے ماہر اور جی ایم سی سرینگر کے شعبہ پلمنولوجی کے پروفیسر اینڈ ہیڈ ڈاکٹر نوید نظیر شاہ سے خاص بات چیت کی۔
انہوں نے کہا کہ سانس کی دشواری کی دائمی علامت ہے۔ الرجی اور دمہ میں سب سے واضح فرق یہی ہے۔ دمہ میں مریض سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرتا ہے جبکہ دمے کی بہت سی علامات الرجی سے ملتی جلتی ہیں۔ کچھ مریضوں میں دمہ کا حملہ دیر تک رہتا ہے مگر شدت اختیار نہیں کرتا جبکہ کچھ مریضوں میں دمہ کا ایک بار شدت سے حملہ کرتا ہے۔
دمہ ایک لمبی ممکنہ طور پر جان لیوا بیماری ہے جہاں پھیپھڑوں میں سوجن، تنگ، بلغم میں اضافہ سانس کی قلت، سینے کا سخت ہونا، کھانسی، ناک بند کا سبب بنتا ہے جبکہ زیادہ تر دمہ بچپن میں ہی شروع ہو تا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الرجی اور دمہ دونوں کسی بھی عمر میں ہو سکتا اور بڑھ بھی سکتا ہے۔ لیکن کم عمر افراد میں یہ زیادہ عام ہے۔ اس کی ایک وجہ جینیاتی عوامل ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ کہنا مشکل ہے کہ کن افراد کو یہ مرض ہونے کے امکانات زیادہ ہیں لیکن کچھ افراد میں دمہ کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔
ڈاکٹر نوید نظیر شاہ نے کہا کہ اس مرض کی سب سے پہلی اور بڑی علامت کھانسی ہے۔ مرض معمولی کھانسی سے شروع ہوتا ہے اور بعد یہ کھانسی شدت اختیار کرلیتی ہے اس کے علاوہ سانس لینے میں تکلیف اور سانس کا پھولنا وغیرہ بھی شامل ہیں ۔تاہم کچھ مریضوں میں یہ سب علامات ایک ہی ساتھ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ جبکہ کچھ مریضوں میں علامات کم ظاہر ہوتی ہیں۔ البتہ انہوں نے کہا کہ سانس پھولنا ہمیشہ دمہ نہیں ہوسکتا ہے۔ سانس پھولنا سی او پی ڈی ،الرجی یا کوئی کسی دوسرے چھاتی کی بیماری کی علامت بھی ہوسکتی ہے ایسے میں یہ تشخیص سے ہی پتہ لگایا جاسکتا ہے۔
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ دمے کے اکثر مریض الرجیک استھما میں مبتلا ہوتے ہیں اور یہ الرجی لوگوں کو الگ الگ چیزوں سے ہوتی ہے۔ کئی سارے موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے اور کئی تو ماحولیات آلودگی، سردی ،کسی خشبو ،پرفیوم یا دیگر چیزوں سے الرجی کے شکار ہوجاتے ہیں۔تاہم انہوں نے کہا کہ تحقییق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ نہ صرف عالمی سطح پر بلکہ وادی کشمیر میں" ہاوس ڈسٹ مائیٹ" سے متاثرہ الرجیک کے مریض زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں۔یہ ایک ایسا کیڑا جو کہ کمبلوں ،قالین وغیرہ کی چیزوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔انہوں نے کہا کہ بغیر الرجک کےبھی دمے کی بیماری ہو سکتی ہے۔دمہ بغیر الرجی کے ان لوگوں کو بھی دمہ ہو سکتا ہے جو کہ الرجی سے متحرک نہیں ہیں۔
ڈاکٹر نوید نظیر نے کہا کہ دمے ہونے میں جنیٹک فیکٹر یا مورثیت اہم رول ادا کرتا ہے۔ تاہم استھماسانس کی ایسی بیماری ہے جو کہ ایک سے دوسرے انسان میں منتقل نہیں ہوتی ہے۔یہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کے دمے کے مریض کے کھانسنے یا نزدیک رہنے سے دوسرے کو بھی یہ بیماری لاحق ہوسکتی ہے۔ جس کے نتیجے میں پھر دمے کے مریضوں کو ہم علحیدہ کرتے ہیں جو کہ صیحیح نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ الرجی اور دمے کے مرض پر قابو پایا جاسکتا ہے اسے کنڑول کیا جاسکتا ہے البتہ اس کا مکمل خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ ایسے مریضوں کے لیے ڈاکٹر کی یہ کوشش رہتی ہے کہ اس کے علامات کو کنٹرول کیا جائے اور یہ علامات دوبارہ واپس نہ آئے۔مگر الرجی اور دمہ ایسی بیماری ہے جو کہ عمر بھر انسان کے ساتھ رہتی ہے۔جیسے بلڈ پریشر، ذیباطیس کی بیماریوں کی طرح کنڑول تو کی جاسکتی ہے مگر ختم نہیں۔