سوپور پولیس نے ممنوعہ تنظیم جے کے آئی ایم سے منسلک( یو اے پی اے) کیس میں تلاشی لی
یہ تلاشی سوپور کے سید پورہ کے رہنے والے غلام احمد راتھر کے گھر پر کی گئی۔
Published : September 19, 2025 at 2:32 PM IST
سوپور : وادی سے علیحدگی پسند کے ماحولیاتی نظام کو ختم کرنے کی اپنی کوششوں کے تسلسل میں سوپور پولیس نے آج غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) کے تحت درج مقدمہ ایف آئی آر نمبر 33/2025 کے سلسلے میں تلاشی مہم چلائی۔
یہ تلاشی سوپور کے سید پورہ کے رہنے والے غلام احمد راتھر کے گھر پر کی گئی۔ یہ آپریشن ایک ایگزیکٹیو مجسٹریٹ کی موجودگی میں مکمل قانونی تعمیل اور شفافیت کو یقینی بناتے ہوئے کیا گیا۔
تلاشی کے دوران، یو اے پی اے کے تحت ایک ممنوعہ تنظیم جموں و کشمیر اتحاد المسلمین (جے کے آئی ایم) سے منسلک مجرمانہ مواد برآمد اور ضبط کیا گیا۔ وسیع نیٹ ورک کی شناخت اور کالعدم تنظیم سے روابط کے سلسلے میں مزید تفتیش جاری ہے۔
یہ کارروائی علیحدگی پسند سے منسلک سرگرمیوں میں ملوث افراد یا نیٹ ورکس کے خلاف سختی سے کارروائی کرنے کے لیے سوپور پولیس کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ سوپور پولیس اس بات کا اعادہ کرتی ہے کہ امن کو خراب کرنے یا قومی خودمختاری کو خطرہ میں ڈالنے کی کوشش کرنے والے کسی بھی عنصر کو بخشا نہیں جائے گا۔