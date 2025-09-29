ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سوپور پولیس نے طویل عرصے کے بعد بدنام زمانہ دھوکہ باز کو پکڑ لیا
Published : September 29, 2025 at 1:28 PM IST
سوپور(کوثر عرفات): شمالی کشمیر کے سوپور میں سوپور پولیس نے ایک بدنام زمانہ دھوکہ باز اور اشتہاری مجرم زبیر احمد گنائی عرف پینا عرف منصور گنائی ولد عبدا لرشید گنائی ساکن روہامہ رفیع آباد کو گرفتار کیا ہے جو عرصہ دراز سے گرفتاری سے بچ رہا تھا۔
ملزم دھوکہ دہی اور متعدد مقدمات میں مطلوب تھا اور اسے جموں و کشمیر کی مختلف معزز عدالتوں کی طرف سے 19 غیر ضمانتی وارنٹ جاری تھا، جن میں بارہمولہ، بڈگام، کپواڑہ، اننت ناگ، پلوامہ، سری نگر اور کولگام کی عدالتیں شامل تھیں۔
اہم بات یہ ہے کہ ملزم کو مختلف عدالتوں نے چار مقدمات میں اشتہاری مجرم بھی قرار دیا تھا جن میں جے ایم آئی سی ڈنگیوچہ کی معزز عدالت بھی شامل تھی، اور بار بار قانونی کارروائی کے باوجود فرار تھا۔
اس گرفتاری کے ساتھ، سوپور پولیس نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ ایک طویل عرصے سے مفرور اور عادی دھوکہ باز کو آخرکار انصاف کے کٹہرے میں لایا گیا ہے۔
سوپور پولیس اس بات کا اعادہ کرتی ہے کہ کوئی بھی مجرم چاہے وہ کتنی ہی دیر تک فرار کیوں نہ ہو قانون سے بچ نہیں سکتا۔ قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے اور عوام کو دھوکہ دہی کی سرگرمیوں سے بچانے کے لیے ایسے افراد کے خلاف سخت کارروائی جاری رہے گی۔