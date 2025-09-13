ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں سرینگر قومی شاہراہ بند ہونے کے سبب کشمیر کے تاجرین پریشان، سوپور فروٹ گروورز کا احتجاج

پھلوں سے لدے ہزاروں ٹرک پھنسے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے 1,000₹ سے 1,200₹ کروڑ روپیوں تک کے نقصانات کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔

سوپور فروٹ گروورز کا احتجاج (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 13, 2025 at 12:08 PM IST

سوپور، جموں و کشمیر (کوثر عرفات): ایشیا کی دوسری سب سے بڑی فروٹ منڈی سوپور میں جموں سرینگر قومی شاہراہ پر تازہ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے قومی شاہراہ کی بندش کے خلاف پرامن احتجاج کیا گیا۔ اس دوران شمالی کشمیر کے سوپور، بارہمولہ، رفیع آباد اور دیگر علاقوں سے آئے ہوئے فروٹ گروورز کے علاوہ صدر فیاض احمد ملک نے جموں سری نگر قومی شاہراہ کی بندش کی وجہ سے جاری بحران کے حوالے سے میڈیا سے خطاب کیا۔



فیاض احمد ملک نے بتایا کہ پھلوں سے لدے ہزاروں ٹرک اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے 1,000₹ سے 1,200₹ کروڑ روپیوں تک کے نقصانات کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ انہوں نے حکام پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر راستہ صاف کریں اور ٹریفک کو جموں کی طرف جانے کی اجازت دیں تاکہ خراب ہونے والی پیداوار کو مزید نقصان سے بچایا جا سکے۔

سوپور فروٹ گروورز کا احتجاج (ETV Bharat)
فروٹ گروورز سوپور نے کیا احتجاج (ETV Bharat)
کشمیر میں سیب کے تاجرین پریشان (ETV Bharat)

لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے اپیل

لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے اپیل کرتے ہوئے، انہوں نے خاص طور پر جموں کی طرف جانے والی گاڑیوں کے لیے دو دن کی ٹریفک کلیئرنس ونڈو کی درخواست کی۔ انہوں نے سوپور سے ٹرین خدمات کو بحال کرنے کی فوری ضرورت پر بھی زور دیا، یہ یاد دہانی کراتے ہوئے کہ یہ خطہ پھلوں اور دیگر زرعی سامان کا ایک بڑا برآمد کنندہ ہے۔

کروڑوں روپیوں کے نقصانات کا تخمینہ (ETV Bharat)
فیاض احمد ملک نے گروورز کے ساتھ احتجاج کیا (ETV Bharat)
سوپور میں جموں سرینگر قومی شاہراہ پر تازہ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے قومی شاہراہ کی بندش (ETV Bharat)

ٹرینس کے ذریعہ ملک کی مختلف ریاستوں سے جوڑنے کا مطالبہ

انہوں نے کہا کہ ہم سرکار سے چاہتے ہیں کہ سوپور ریلوے اسٹیشن میں ہم فروٹ گروورز کے لیے سہولیات دستیاب کی جائے تاکہ جب بھی اگر کبھی جموں سرینگر ہائی وے بند رہے ہم اپنا مال ٹرینس کے ذریعہ ملک کی مختلف ریاستوں میں بھیج سکیں۔ تاکہ ہم اور تمام میوہ فروش اور دیگر تاجر نقصان سے بچ سکیں۔ مزید برآں، ملک نے ان شدید مالی نقصانات پر روشنی ڈالی جو کاشتکاروں کو اس سیزن میں نقل و حمل کی مسلسل رکاوٹوں کی وجہ سے برداشت کرنا پڑے ہیں۔

فروٹ گروورز سوپور نے کیا احتجاج (ETV Bharat)

