کشمیر کے سونمرگ میں موسم کی پہلی برف باری، دیکھیں دلکش نظارہ - FIRST SNOWFALL IN KASHMIR

کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام سونمرگ میں موسم کی پہلی برفباری ہوئی، وہیں یوٹی میں آج بھی مختلف مقامات پر بارش کا امکان ہے۔

کشمیر کے سونمرگ میں موسم کی پہلی برف باری
کشمیر کے سونمرگ میں موسم کی پہلی برف باری (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 19, 2025 at 10:07 AM IST

Updated : August 19, 2025 at 10:17 AM IST

گاندربل (فردوس احمد تانترے): جموں و کشمیر کے ضلع گاندربل کے دلکش سیاحتی مقام سونہ مرگ پہاڑوں پر پیر کو رواں موسم کی پہلی برفباری درج کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق درمیانی شب بارشوں کے بعد پہاڑوں پر ہوئی برفباری کے بعد برف کی ہلکی سی پرت بچھ گئی جس سے پورے کشمیر میں پارہ نیچے آگیا۔

سونمرگ میں موسم کی پہلی برف باری کا منظر (ETV Bharat)

سونمرگ کے بالائی علاقوں میں ہوئی یہ برفباری جموں و کشمیر میں سیزن کی پہلی برفباری تھی۔ موسم کا یہ دلفریب مظاہرہ کچھ دیر جاری رہا، بعد ازاں موسم صاف ہو گیا۔

ادھر پیر کو کشمیر کے وسیع حصوں میں درمیانی سے بھاری بارش ہوئی، جب کہ قومی شاہراہ 3 گھنٹوں کی بندش کے بعد کھول دی گئی۔ البتہ مغل روڑ، مرگن ٹاپ اور سنتھن ٹاپ کی سڑکیں بند رہیں۔

کشمیر اور جموں ڈویژن کے کئی حصوں میں پیر کو دن بھر وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا جس سے درجہ حرارت میں گراوٹ درج کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ بارش قاضی گنڈ، کشمیر کے گیٹ وے میں 25.0 ملی میٹر کے ساتھ ریکارڈ کی گئی ہے، اس کے بعد کوکرناگ میں 19.0 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔

جموں و کشمیر کی موسم گرما کی راجدھانی سرینگر میں آج صبح سے شام 5:30 بجے تک 17.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی جب کہ مشہور سکی ریزورٹ گلمرگ میں 16.4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ وہیں جنگلاتی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش کے دوران لوگ بادل پھٹنے کے خوف سے محفوظ مقامات کی طرف بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ واضح رہے کہ محکمہ موسمیات نے اگلے 24 گھنٹوں کیلئے موسلا دھار بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔

مزید پڑھیں: جموں و کشمیر میں موسم کا قہر: 12 برسوں میں دو ہزار سے زیادہ آفات، 500 سے زیادہ اموات

