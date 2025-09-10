ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لداخ: سونم وانگچک، لیہہ ایپک باڈی کی بھوک ہڑتال؛ ریاستی درجہ اور چھٹے شیڈول کی مانگ
وانگچک، جو پہلے بھی بھوک ہڑتال کر چکے ہیں، کا الزام ہے کہ ’دہلی کی خاموشی‘ نے انہیں پھر بھوک ہڑتال پر مجبور کیا۔
Published : September 10, 2025 at 8:46 PM IST
سرینگر : ریمن میگسیسے ایوارڈ یافتہ اور ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک نے آج لیہہ ایپکس باڈی (LAB) کے ساتھ مل کر لداخ کو آئین کے چھٹے شیڈول میں شامل کرنے اور مکمل ریاست کا درجہ دینے کے مطالبے کے لیے 35 روزہ بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔
لیہہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وانگچک نے کہا ’’یہ ہڑتال 2 اکتوبر، گاندھی جینتی تک جاری رہے گی،‘‘ جسے انہوں نے اپنی تحریک کے لیے ایک ’’تاریخی دن‘‘ قرار دیا۔ انہوں نے کہا: ’’یہ فیصلہ مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے گزشتہ دو ماہ سے لداخ کے نمائندوں کے ساتھ کوئی میٹنگ نہ کرنے کے بعد کیا گیا ہے۔‘‘
وانگچک کے مطابق: ’’مرکزی حکومت کے ساتھ بات چیت تقریباً دو ماہ قبل اُس وقت رک گئی تھی، جب بنیادی مطالبات پر بات چیت شروع ہونے والی تھی، تو حکومت نے کوئی اور میٹنگ نہیں بلائی۔‘‘ انہوں نے مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ’’دہلی کی خاموشی‘‘ نے انہیں اپنے احتجاج کو بھوک ہڑتال کے ذریعے تیز کرنے پر مجبور کیا ہے۔ ’’ہمارے پاس لداخ کے لیے ریاست کا درجہ اور چھٹے شیڈول کے تحفظ کے لیے اپنی تحریک کو تیز کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔‘‘
انہوں نے حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کو بھی لیہہ میں ہونے والے آخری ہل کونسل (Hill Council) انتخابات کے دوران لداخ کو چھٹے شیڈول کا تحفظ فراہم کرنے کا وعدہ یاد دلایا۔ وانگچک نے حکومت پر زور دیا کہ وہ آئندہ کونسل انتخابات سے پہلے اس وعدے کو پورا کرے۔
بھوک ہڑتال کے آغاز LAB نے ایک بین المذاہب دعائیہ مجلس کے اہتمام سے کیا تاکہ ان کے مطالبات کے پرامن اور آئینی نوعیت کو اجاگر کیا جا سکے۔ وانگچک نے زور دے کر کہا: ’’ہمارا احتجاج عدم تشدد پر مبنی ہے اور ہمارے مطالبات ہندوستانی آئین کے دائرے میں ہیں۔‘‘
واضح رہے کہ دو ماہ قبل وانگچک نے 15 جولائی سے بھوک ہڑتال پر بیٹھنے کا اعلان کیا تھا ’’اگر مرکز نے LAB اور کارگل ڈیموکریٹک الائنس (KDA) کے ساتھ لداخ کے سیاسی مستقبل پر بات چیت نہیں کی۔‘‘
وزارت داخلہ نے 28 جولائی کو ایک میٹنگ کا یقین دلایا تھا جو بعد میں 20 جولائی کو منعقد کی گئی تھی، لیکن LAB کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ ’’اس کے بعد کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے‘‘۔ دونوں LAB اور KDA مشترکہ طور پر ریاست کا درجہ اور چھٹے شیڈول کے تحفظ کا مطالبہ کرنے کے لیے تحریک کی قیادت کر رہے ہیں، جو لداخ کی قبائلی برادریوں، زمین اور وسائل کے لیئے خصوصی آئینی تحفظ فراہم کرے گا۔
