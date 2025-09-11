ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بعض لوگ ایل جی کی شبیہہ کو نقصان پہنچانے کے درپے، جموں کشمیر کے وزیر کا الزام
وزیر جاوید رانا نے ایم ایل اے معراج ملک پر پی ایس اے کو ناانصافی قرار دیتے ہوئے حکومت سے فوری نظرثانی کا مطالبہ کیا۔
Published : September 11, 2025 at 5:07 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں قانون ساز اسمبلی کے رکن اور عام آدمی پارٹی کے رہنما معراج ملک پر پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) عائد کرکے جیل بھیجے جانے کے خلاف یونین ٹیریٹری وزیر برائے جنگلات، ماحولیات اور قبائلی امور - جاوید احمد رانا - نے سخت ردعمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے اس فیصلے کو ’’اختیارات کا غلط استعمال‘‘ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ’’بعض عناصر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے ڈیول پاور سسٹم کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔‘‘
ضلع ڈوڈہ کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہروندر سنگھ نے پیر کو ایم ایل اے معراج ملک کو ’’امن و امان کے لیے خطرہ‘‘ قرار دیتے ہوئے پی ایس اے کے تحت گرفتار کرنے کے احکامات صادر کیے تھے، جس کے بعد چناب ویلی خاص کر ڈوڈہ کے مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے بھڑک اٹھے تھے اور انتظامیہ نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں۔
جاوید رانا نے کہا: ’’یہ منتخب نمائندے پر ظلم ہے، کسی غلطی کی سزا دینے کے لیے قانون موجود ہیں مگر پی ایس اے لگانا ناانصافی ہے۔‘‘ انہوں نے ڈیول پاور سسٹم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا: ’’کچھ لوگ جان بوجھ کر لیفٹیننٹ گورنر کے وقار کو مجروح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔‘‘
دریں اثناء، وزیر جنگلات نے وزیر اعظم نریندر مودی سے حالیہ دنوں قدرتی آفات - سیلاب، فلیش فلڈز اور بادل پھٹنے - سے متاثر ہوئے جموں و کشمیر کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ ان قدرتی آفات کی وجہ سے جموں و کشمیر بھر میں سو سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
جاوید رانا نے ان باتوں کا اظہار سرینگر میں ’’نیشنل فاریسٹ مارٹرز ڈے 2025‘‘ کی تقریب سے خطاب کے دوران کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جان بوجھ کر جموں و کشمیر کو ’’یونین ٹریٹری‘‘ نہیں کہتے کیونکہ لوگ اسے قبول نہیں کرتے۔ ان کے مطابق: ’’جیسے تلنگانہ میں ریاستی درجہ بحالی پر بحث عام تھی، ویسے ہی ہمیں بھی اپنے حقوق پر بات کرنے میں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔‘‘
