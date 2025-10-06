ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سنتھن ٹاپ پر برفباری جاری، احتیاطی طور پر سنتھن کشتواڑ سڑک ٹریفک کے لئے بند
اننت ناگ: اننت ناگ وادی چناب اور اننت ناگ کے درمیان پیر پنچال کی اونچی پہاڑیوں کے درمیان واقع معروف سرد سیاحتی مقام سنتھن ٹاپ پر برفباری کا سلسلہ جاری ہے ۔ اس مقام پر گزشتہ شام کو رواں موسم کی پہلی برفباری شروع ہوئی تھی ،تب سے وقفہ وقفہ سے سنتھن ٹاپ پر ہلکی برفباری جاری ہے ۔ برفباری نے پورے سنتھن ٹاپ کو سفید چادر میں لپیٹ لیا ہے ،جو کافی دلکش اور دلفریب مناظر کی عکاسی کرتا ہے
ایک سرکاری اہلکار نے بتایا کہ سنتھن ٹاپ پر ابھی تک تقریبا 5 انچ برف جمع ہو گئی ہے ،تاہم سنتھن کشتواڑ روڈ پر پھسلن پیدا ہونے کے سبب شاہراہ کو فی الحال احتیاطی طور پر بند کر دیا گیا ہے ،کسی بھی گاڑی کو کوکرناگ کے ڈکسم علاقہ سے سنتھن ٹاپ جانے کی اجازت نہیں دی جارہی ہے ۔
حالانکہ برفباری سے لطف اندوز ہونے کے شوقین سیاحوں نے سنتھن ٹاپ کی جانب رخ کیا تھا، تاہم ان کی جان و مال کے تحفظ کی خاطر انہیں آگے جانے کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ پھسلن کی وجہ سے شاہراہ پر حادثہ کا خطرہ لاحق ہے۔
پہاڑیوں پر ہلکی برفباری اور میدانی علاقوں میں بارشوں کی وجہ سے معمول کے درجہ حرارت میں کافی کمی ہوئی ہے، لوگوں نے گرم ملبوسات اور آلات کا استعمال شروع کیا ہے ،برفباری رواں سال موسمِ سرما کے جلد آغاز کی علامت سمجھی جا رہی ہے، جس نے وادی کے موسم کو سرد بنا دیا ہے۔
محکمہ موسمیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر تک جموں و کشمیر میں موسم خراب رہے گا، جموں صوبہ کے کچھ علاقوں میں موسلا دھار بارشیں جبکہ پہاڑی علاقوں میں برفباری اور میدانی علاقوں میں بارشیں کی پیشن گوئی کی گئی ہے