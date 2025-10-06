ETV Bharat / jammu-and-kashmir

سنتھن ٹاپ پر برفباری جاری، احتیاطی طور پر سنتھن کشتواڑ سڑک ٹریفک کے لئے بند

سیاحوں نے سنتھن ٹاپ کی جانب رخ کیا تھا، تاہم ان کی جان و مال کے تحفظ کی خاطر انہیں جانے کی اجازت نہیں ملی

سنتھن ٹاپ پر برفباری جاری، احتیاطی طور پر سنتھن کشتواڑ سڑک ٹریفک کے لئے بند
سنتھن ٹاپ پر برفباری جاری، احتیاطی طور پر سنتھن کشتواڑ سڑک ٹریفک کے لئے بند (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 6, 2025 at 5:28 PM IST

Updated : October 6, 2025 at 5:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

اننت ناگ: اننت ناگ وادی چناب اور اننت ناگ کے درمیان پیر پنچال کی اونچی پہاڑیوں کے درمیان واقع معروف سرد سیاحتی مقام سنتھن ٹاپ پر برفباری کا سلسلہ جاری ہے ۔ اس مقام پر گزشتہ شام کو رواں موسم کی پہلی برفباری شروع ہوئی تھی ،تب سے وقفہ وقفہ سے سنتھن ٹاپ پر ہلکی برفباری جاری ہے ۔ برفباری نے پورے سنتھن ٹاپ کو سفید چادر میں لپیٹ لیا ہے ،جو کافی دلکش اور دلفریب مناظر کی عکاسی کرتا ہے

سنتھن ٹاپ پر برفباری جاری، احتیاطی طور پر سنتھن کشتواڑ سڑک ٹریفک کے لئے بند (ETV Bharat)

ایک سرکاری اہلکار نے بتایا کہ سنتھن ٹاپ پر ابھی تک تقریبا 5 انچ برف جمع ہو گئی ہے ،تاہم سنتھن کشتواڑ روڈ پر پھسلن پیدا ہونے کے سبب شاہراہ کو فی الحال احتیاطی طور پر بند کر دیا گیا ہے ،کسی بھی گاڑی کو کوکرناگ کے ڈکسم علاقہ سے سنتھن ٹاپ جانے کی اجازت نہیں دی جارہی ہے ۔

سنتھن ٹاپ پر برفباری جاری
سنتھن ٹاپ پر برفباری جاری (ETV Bharat)

حالانکہ برفباری سے لطف اندوز ہونے کے شوقین سیاحوں نے سنتھن ٹاپ کی جانب رخ کیا تھا، تاہم ان کی جان و مال کے تحفظ کی خاطر انہیں آگے جانے کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ پھسلن کی وجہ سے شاہراہ پر حادثہ کا خطرہ لاحق ہے۔

پہاڑیوں پر ہلکی برفباری اور میدانی علاقوں میں بارشوں کی وجہ سے معمول کے درجہ حرارت میں کافی کمی ہوئی ہے، لوگوں نے گرم ملبوسات اور آلات کا استعمال شروع کیا ہے ،برفباری رواں سال موسمِ سرما کے جلد آغاز کی علامت سمجھی جا رہی ہے، جس نے وادی کے موسم کو سرد بنا دیا ہے۔

احتیاطی طور پر سنتھن کشتواڑ سڑک ٹریفک کے لئے بند
احتیاطی طور پر سنتھن کشتواڑ سڑک ٹریفک کے لئے بند (ETV Bharat)

محکمہ موسمیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر تک جموں و کشمیر میں موسم خراب رہے گا، جموں صوبہ کے کچھ علاقوں میں موسلا دھار بارشیں جبکہ پہاڑی علاقوں میں برفباری اور میدانی علاقوں میں بارشیں کی پیشن گوئی کی گئی ہے

Last Updated : October 6, 2025 at 5:41 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

COLD TOURIST SPOT SINTHAN TOPCHENAB VALLEYSANTHAN KISHTWAR ROAD CLOSEDTRAFFIC NOT ALLOWED AT SINTHAN TOPSNOWFALL AT SINTHAN TOP

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.