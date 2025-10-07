ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر، بالائی علاقوں میں برف باری، کئی شاہراہوں پر ٹریفک معطل
وادی کشمیر کے بالائی علاقوں میں برفباری اور میدانی علاقوں میں بارشوں کے سبب پارہ کئی ڈگری سینٹی گریڈ کم ہوا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 7, 2025 at 2:52 PM IST
بانڈی پورہ : وادی کشمیر کے بالائی علاقوں خاص کر معروف سیاحتی مقامات پر منگل کی صبح برفباری ہوئی۔ پہاڑی علاقوں میں پچھلے چند دنوں سے جاری سیزن کی پہلی برفباری کے سبب درجہ حرارت میں بھی کافی کمی واقع ہوئی ہے۔ لوگوں نے گرم ملبوسات پہننے کا عمل شروع کر دیا ہے وہیں وادی میں موجود سیاح برفباری سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔
سرحدی علاقوں میں بھی برفباری
شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع میں سرحدی علاقہ گریز کے کئی مقامات خاص کر کلشے اور تلیل میں برفباری ہوئی۔ رپورٹس کے مطابق سرحدی علاقے میں 4 سے 5 !نچ انچ تک برف ریکارڈ کی گئی۔
ادھر، حالیہ برف بھاری کی وجہ سے گریز کا باقی دنیا سے زمینی رابطہ بھی منقطع ہو گیا ہے۔ اور سطح سمندر سے قریبا ساڈھے بارہ ہزار فٹ بلندی پر واقع رازدان پاس پر حالیہ برف بھاری کی وجہ گریز بانڈی پورہ شاہراہ پر ٹریفک کو معطل کر دیا گیا ہے۔
ضلع انتظامیہ کے مطابق، رازدان ٹاپ پر پھسلن اور پسیاں گر آنے کے خدشے کے باعث گاڑیوں کی آمدورفت روک دی گئی ہے۔ اور درماندہ گاڑیوں کو بھی بحفاظت ریسکیو کیا گیا ہے۔
سیاحتی مقامات پر برفباری
وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع کے سیاحتی مقام سونہ مرگ میں بھی منگل کی صبح اس موسم کی پہلی برف باری ہوئی، گویا وادی کے فلک بوس پہاڑوں اور چراگاہوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ برفباری کے سبب سونمرگ کرگل شاہراہ پر بھی گاڑیوں کی نقل و حرکت عارضی طور پر بند کر دی گئی ہے۔
