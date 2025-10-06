ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر: تین دہائیوں کا جمع کچرا کیا دو سال میں صاف ہوگا؟ جانئے کیا ہے بایومائننگ منصوبہ
SMCکا دعویٰ ہے کہ اچھن ڈمپنگ سائٹ میں جمع 11 لاکھ میٹرک ٹن کچرا بایومائننگ طریقے سے صرف دو برس میں صاف کیا جائے گا۔
Published : October 6, 2025 at 8:54 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر حکومت نے وادی کشمیر کے سب سے بڑے لینڈ فل (Landfill) اچھن میں تین دہائیوں سے جمع 11 لاکھ میٹرک ٹن کچرے کو سائنسی طریقے سے صاف کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ صفائی دو برس میں مکمل ہوگی۔
کچرے کا یہ پہاڑ نما ذخیرہ 75 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے، جو سرینگر کے تجارتی مرکز لال چوک سے صرف 8 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مسلسل بدبو اور بیماریوں کے پھیلاؤ اچھن اور اس کے ملحقہ رہائشی علاقوں میں عام زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے، یہاں تک کہ کئی کنبوں نے اپنے گھروں کو کم قیمت میں فروخت کر کے ہجرت کرنے میں ہی عافیت سمجھی۔
اچھن کو 1985 میں کھلے کچرا پھینکنے کے مقام کے طور پر قائم کیا گیا تھا، جو اس وقت کھیت اور دلدلی زمین کا حصہ تھا۔ اب یہاں روزانہ 450 میٹرک ٹن بغیر چھانٹے ہوئے کچرے کا ڈھیر ڈمپ کیا جاتا ہے۔
سرینگر میونسپل کارپوریشن (ایس ایم سی) کے کمشنر فضل الحسیب نے بتایا کہ اب کچرے کو سائنسی بنیادوں پر بایو مائننگ (Bio-mining) کے ذریعے صاف کیا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق: ’’یہ عمل (ڈمپ کیے گئے) پرانے کچرے کی کھدائی، اس کی ہوا میں نمائش، اور اسے بایو کلچرز سے علاج کے ذریعے تیزی سے گلانے پر مشتمل ہے۔‘‘
ماہرین کے مطابق بایو کلچرز کچرے میں جسمانی حرارت پیدا کر کے اسے خشک کرتے ہیں، جس سے اس کا حجم 40 فیصد تک کم ہو جاتا ہے۔ جب کچرا حرارت، گیس یا لیکویڈ پیدا نہیں کرتا اور اس میں پودوں کے بیج اگ سکتے ہیں، تو اسے ’’مستحکم‘‘ سمجھا جاتا ہے۔ بعد ازاں، اس کچرے کو چھان کر دوبارہ قابل استعمال مواد جیسے اینٹیں، پتھر، پلاسٹک، دھات اور ٹیکسٹائل الگ کیے جاتے ہیں، جو سڑکوں کی تعمیر سمیت دیگر کاموں میں استعمال ہوں گے۔
ایس ایم سی نے مارچ 2025 میں نیشنل گرین ٹریبونل (NGT) کے سامنے حلف نامہ داخل کیا تھا کہ اچھن لینڈ فل کو دو سال میں صاف کر دیا جائے گا۔ ٹریبونل نے میونسپل کارپوریشن پر 12 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کیا تھا اور 2017 سے 2025 تک تعینات آٹھ سابق کمشنرز کے خلاف کارروائی شروع کی تھی۔
فضل الحسیب، جنہوں نے جون 2025 میں عہدہ سنبھالا، کا کہنا ہے کہ منصوبہ مارچ 2028 تک مکمل ہوگا، جس کے تحت 30 ہزار میٹرک ٹن کچرا ہر ماہ صاف کیا جائے گا۔ ان کے مطابق، ’’یہ ایک ترجیحی منصوبہ ہے۔ ہم یہاں 80 فیصد صفائی کے بعد ایک مربوط ویسٹ مینجمنٹ پلانٹ بھی قائم کریں گے تاکہ مستقبل میں ماحول پر منفی اثرات کم کیے جا سکیں۔‘‘
علاقے کے مقامی شہری فاروق احمد خان نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: ’’بدبو نے ہماری زندگیوں اور رشتوں پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ لوگ ہمارے گھروں میں آنا پسند نہیں کرتے، یہاں تک کہ شادی کے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب امید ہے کہ یہ عذاب ختم ہو گا۔‘‘
کیا ہے بایو مائننگ؟
بایو مائننگ ایک ماحولیاتی طور پر محفوظ طریقہ ہے جس میں خوردبینی جانداروں (microorganisms) کے ذریعے کچرے سے قیمتی دھاتیں اور مواد الگ کیے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ روایتی لینڈ فلز کے مقابلے میں زیادہ پائیدار، کم خرچ اور ماحول دوست ہے، جو زمین کے بوجھ کو کم کرتا ہے اور کچرے کو دوبارہ کارآمد وسائل میں بدل دیتا ہے۔
