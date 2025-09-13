ETV Bharat / jammu-and-kashmir
غصے میں کی ہوئی باتوں پر PSAعائد کرنا درست نہیں: ڈاکٹر فاروق عبداللہ
ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے مطابق ’’MLA معراج ملک نے غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے تاہم اس بات پر پی ایس اے عائد کرنا درست نہیں۔‘‘
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 13, 2025 at 1:47 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) : نیشنل کانفرنس (این سی) کے صدر اور جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے عام آدمی پارٹی (عآپ) کے رکن اسمبلی معراج ملک پر پی ایس اے (پبلک سیفٹی ایکٹ) عائد کرکے جیل بھیجنے کی کارروائی کے حوالے سے اپنا موقف ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ’’اس معاملے کو بات چیت اور افہام و تفہیم سے حل کیا جا سکتا تھا۔‘‘
ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے تسلیم کیا کہ ایم ایل اے معراج نے بھی ’’غیر پارلیمانی‘‘ الفاظ استعمال کیے۔ فاروق کے مطابق: ’’ہو سکتا ہے اس نے جذبات اور غصے میں آکر ایسی باتیں کی ہیں لیکن اس پر پی ایس اے لگانا کسی بھی صورت درست قدم نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو باہمی گفتگو اور سمجھداری کے ذریعے حل کیا جا سکتا تھا۔‘‘
انہوں نے اپنا پلو جھاڑتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس کا معراج ملک کی گرفتاری یا ان پر پی ایس اے لگانے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ پولیس اور انتظامیہ پوری طرح سے لیفٹیننٹ گورنر کے کنٹرول میں ہے۔ ’’ہمارا اس پورے معاملے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، یہ سب اختیارات گورنر کے ہاتھ میں ہیں۔‘‘
ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ سے براہ راست اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ’’پی ایس اے کے تحت لی گئی اس کارروائی کو فوری طور پر واپس لیا جائے اور معراج ملک کو انصاف فراہم کیا جائے۔‘‘ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ معراج ملک کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے الفاظ واپس لے اور سیاسی اور عوامی سطح پر مثبت کردار ادا کریں تاکہ ایک صحت مند جمہوری فضا قائم رہے۔
سابق وزیر اعلیٰ کے مطابق کسی بھی عوامی نمائندے کا یہ فرض ہے کہ وہ عوامی مسائل کو جمہوری طریقے سے اجاگر کرے، نہ کہ ایسی زبان استعمال کرے جس سے ماحول میں تناؤ پیدا ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے معاملات میں سخت اور غیر ضروری قوانین کا سہارا لینے کے بجائے مسائل کو بات چیت اور قانون کے دائرے میں رہ کر حل کرے۔
پہلگام حملے کے بعد سیاحت
پہلگام دہشت گرد حملوں اور اس کے بعد کی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر عبداللہ نے دعویٰ کیا کہ 22 اپریل کو بائیسرن میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کے بعد سیاحت کو بڑھاوا دینے کے لیے جموں کشمیر نیشنل کانفرنس نے اہم رول ادا کیا اور یوٹی کے وزیر اعلیٰ، جو ان کے فرزند بھی ہے، نے ملک کی کئی ریاستوں کے ساتھ ساتھ بیرونی ممالک میں بھی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے سفر کیا اور وہاں کے لوگوں کو پھر سے کشمیر کی طرف راغب کرنے کے لیے مختلف پروگراموں میں شامل ہوئے۔
نیشنل کانفرنس (این سی) صدر نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر کے لوگ پہلے ہی کئی طرح کی مشکلات اور مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، ایسے میں عوامی نمائندوں کے ساتھ اس قسم کے اقدامات عوام کے اعتماد کو مزید کمزور کرتے ہیں۔ ’’ہم سب کو مل کر کشمیری عوام کے لیے ایک بہتر اور پرامن ماحول بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ سکون اور عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔‘‘
ان باتوں کا اظہار ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پہلگام کے گالف کورس میں ایک ٹورنامنٹ کے ابتدائی میچ کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کے دوران کیا۔
یہ بھی پڑھیں: