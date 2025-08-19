ETV Bharat / jammu-and-kashmir

سُکاسٹ کشمیر زرعی سرگرمیوں میں آرٹیفشل انٹیلجنس استعمال کرنے پر کام کر رہی ہے، پروفیسر ریحانہ حبیب کانٹھ - SKUAST SET TO USE AI

سکاسٹ کشمیر نے زرعی پیشہ ور افراد کی اگلی نسل کو تیار کرنے کے لیے اے آئی پر مبنی نصاب متعارف کرایا ہے۔

سُکاسٹ کشمیر زرعی سرگرمیوں میں آرٹیفشل انٹیلجنس استعمال کرنے پر کام کر رہی ہے، پروفیسر ریحانہ حبیب کانٹھ
سُکاسٹ کشمیر زرعی سرگرمیوں میں آرٹیفشل انٹیلجنس استعمال کرنے پر کام کر رہی ہے، پروفیسر ریحانہ حبیب کانٹھ (Image Source: ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 19, 2025 at 2:37 PM IST

ترال: شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی وادی کشمیر کی سماجی و اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کیونکہ چار دہائی قبل بناے گیے اس ادارے نے زرعی اور اس سے منسلک تعلیم، تحقیق، توسیعی خدمات اور اختراعات اور کاروباری ترقی پر توجہ مرکوز کی ہے۔ یونیورسٹی کی کوششوں کا مقصد پائیدار زراعت کو فروغ دینا، کاشتکاری کے طریقوں کو بہتر بنانا، غذائی تحفظ کو بڑھانا، اور مجموعی طور پر خطے اور قوم دونوں کی اقتصادی ترقی میں حصہ ڈالنا ہے۔

ان خیالات کا اظہار ڈائریکٹر ایکسٹینشن سکاسٹ کشمیر پروفیسر ریحانہ حبیب کنٹھ نے جنوبی کشمیر کے ترال میں ای ٹی وی بھارت کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کیا۔ انہوں نے کہا سکاسٹ کے کرشی وگیان کیندر ہر ضلع میں موجود ہیں جن سے ہم عوام کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہیں اور عوام کو زرعی میدان میں نئ ٹیکنالوجی، اور فصلوں میں بہتر پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے ان کو مفید مشورے فراہم کیے جاتے ہیں۔

سُکاسٹ کشمیر زرعی سرگرمیوں میں آرٹیفشل انٹیلجنس استعمال کرنے پر کام کر رہی ہے، پروفیسر ریحانہ حبیب کانٹھ (Video Source: ETV Bharat)

پروفیسر ریحانہ نے مزید بتایا کہ شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی آف کشمیر آرٹیفشل انٹیلجنس کو بروے کار لانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے کیونکہ ٹیکنالوجی کو زراعت کے ساتھ مربوط کرنے کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہوئے، سکاسٹ کشمیر نے زرعی پیشہ ور افراد کی اگلی نسل کو تیار کرنے کے لیے اے آئی پر مبنی نصاب متعارف کرایا ہے۔ اے آئی کو اپنے تعلیمی اور تحقیقی فریم ورک میں شامل کرکے، یونیورسٹی طلباء اور محققین کے درمیان جدت کے کلچر کو فروغ دے رہی ہے۔ اور اس ضمن میں وایس چانسلر کی ہدایات پر بہت ہی زیادہ کام ہو رہا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ دور میں کسانوں کو بھی ٹیکنالوجی کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے کیونکہ کئی فصل ایسے ہیں جن میں وادی کشمیر کا درجہ حرارت اور دیگر بنیادی چیزیں اس حوالے سے موزوں ہیں۔ فارغ التحصیل ہونے والے ایگریکلچر گریجویٹس کے مستقبل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ریحانہ کانٹھ کا کہنا تھا کہ اس بارے میں محکمہ بلکل آگا ہے تاہم مقررہ وقت میں ملازمین کی پرموشن اور دیگر مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں خالی اسامیاں نہیں نکل رہی ہیں اور اس حوالے سے امید ہے کہ جلد ہی صورتحال واضح ہوگی۔ انہوں نے تعلیم یافتہ بے روزگاروں سے اپیل کی کہ وہ شعبہ زراعت میں قسمت آزماکر اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔

