سکاسٹ کی کارکردگی، معیشت کو بڑھانے اور کسانوں کی آسانی کیلئے مشینی رائس ریپر متعارف کروایا ہے

سکاسٹ کی کارکردگی، معیشت کو بڑھانے اور کسانوں کی آسانی کیلئے مشینی رائس ریپر متعارف کروایا ہے
جموں وکشمیر زرعی علاقہ ہے،یہاں کی اکثر وبیشترآبادی کھیتی بaڑی یعنی زراعت پرانحصار کرتی ہے،کشمیرمیں زراعت کو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے
Published : September 27, 2025 at 11:03 AM IST
اننت ناگ(دین عمران): کشمیر کی معیشت اور لوگوں کا طرزِ زندگی براہِ راست زرعی شعبے سے جڑا ہوا ہے۔ وادی کی ایک بڑی آبادی کھیتی باڑی کو ہی ذریعۂ معاش بنائے ہوئے ہے۔ یہاں کے سرسبز کھیت، بہتے چشمے اور خوشگوار موسم کئی طرح کی زرعی پیداوار کے لیے نہایت موزوں سمجھے جاتے ہیں۔
ماہرین کے مطابق کشمیر کی زیادہ تر آبادی سیب، چاول، مکئی اور سبزیوں کی کاشت کے ساتھ وابستہ ہے۔ وادی کو سیب کی پیداوار میں دنیا بھر میں ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ ہر سال لاکھوں میٹرک ٹن سیب اندرونِ ملک اور بیرونِ ممالک بھیجے جاتے ہیں، جس سے نہ صرف مقامی کسانوں کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ ملکی معیشت کو بھی سہارا ملتا ہے۔
وادی کشمیر میں زراعت کو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تصور کیا جاتا ہے۔ یہاں کے کسان دن رات محنت کر کے دھان کی کاشت کرتے ہیں۔ لیکن بڑھتی ہوئی محنت ، لاگت، وقت کی کمی اور مزدوروں کی کمی نے کاشتکاروں کو ہمیشہ مشکلات میں ڈالا ہے۔ خاص طور پر دھان کی کٹائی کے دوران، جب ہاتھ سے کام کرنے میں وقت بھی زیادہ لگتا ہے اور محنت بھی دگنی ہو جاتی ہے۔
کسانوں کے ان مسائل کو مدِنظر رکھتے ہوئے، شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی (SKUAST) نے کسانوں کے لیے ایک جدید سہولیت متعارف کرائی ہے۔ جسے مکینائزڈ رائس ریپر کہا جاتا ہے٬ ایک ایسی جدید مشین جو دھان کی کٹائی کو تیز، آسان اور بے حد کم لاگت میں فراہم کرتی ہے۔
یہ رائس ریپر ایک وقت میں کھیت کے بڑے حصے کو کاٹتا ہے۔ اس مشین سے نہ صرف وقت کی بچت ہوتی ہے بلکہ کسانوں کو کمر توڑ محنت سے بھی نجات ملتی ہے۔ حالانکہ پہلے جو کام گھنٹوں یا دنوں میں ہوتا تھا، اب وہی کام چند منٹوں میں مکمل کیا جاتا ہے۔ اس مشین کی بدولت اب نہ تو زیادہ مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہی کسانوں کو کٹائی کے دوران کمر توڑ مشقت کرنی پڑے گی۔ یہ مشین آسانی سے چلائی جا سکتی ہے، کم ایندھن خرچ کرتی ہے، اور چھوٹے سے چھوٹے کھیت میں بھی بخوبی کام کرتی ہے۔
کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ اس نئی ایجاد سے کافی خوش ہیں، انہوں نے کہا کہ ماضی میں انہیں دھان کی کٹائی کرنے کے دوران انہیں کافی مشقت کرنی پڑتی تھی، جبکہ دھان کی کٹائی کرنے سے قبل مزدور ڈھونڈنے پڑتے تھے، جس میں ان کا پیسہ اور کافی وقت گزر جاتا تھا، حالانکہ مزدوروں کو بھی خاصی مزدوری دینی پڑتی تھی، تاہم سکاسٹ سے ان کی محنت اور پیسے دونوں کی بچت ہوگئی٬ کسانوں نے سکاسٹ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ایسی ایجاد کو مزید وسعت دینے کی ضرورت ہے تاکہ اس میں مزید بہتری لائی جائے۔
ماؤنٹین ریسرچ سینٹر کھڈونی میں مقرر پروفیسر عاشق حسین کا کہنا ہے کہ ہمارا مقصد ہمیشہ یہی رہا ہے کہ کسانوں کو جدید ٹیکنالوجی سے جوڑا جائے تاکہ ان کی زندگی آسان بنے اور وہ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ رائس ریپر کسانوں کے لیے ایک نعمت ثابت ہوئی، جو وقت بھی بچائے گی، محنت بھی کم کرے گی اور اخراجات کو بھی گھٹائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پرانی روایتی طریقوں کو پیچھے چھوڑیں اور نئی مشینری کو اپنائیں۔ تاکہ ہماری محنت کم ہو، پیداوار زیادہ ہو اور معیشت مضبوط ہو٬ انہوں نے کہا کہ سکاسٹ کوشش کر رہا ہے کہ ایسے مشینری میں مزید اضافہ کیا جائے تاکہ آنے والے وقت میں کسانوں کو مزید سہولیات فراہم کی جاسکے۔