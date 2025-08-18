کشمیر: اسکول بس اور ٹرک کے مابین ٹکر، چھ طلباء اور ایک ٹیچر زخمی

ETV Bharat / jammu-and-kashmir

حادثے کے فوراً بعد ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا جبکہ پولیس نے کیس درج کرکے ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی ہے۔

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 18, 2025 at 4:59 PM IST

گاندربل : وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع میں ایک اسکول بس اور گیس سلنڈروں سے لدے ٹرک کے مابین ٹکر کے نتیجے میں چھ طلبہ اور ایک استاد زخمی ہو گئے ہیں۔

رپورٹس کے مطابق، یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ڈی پی ایس بڈگام (DPS Budgam) نامی ایک نجی اسکول کے طلبہ، عملہ و اساتذہ سے لدی ایک ایس آر ٹی سی بس ہری پورہ علاقے میں حادثے کا شکار ہوئی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق یہ بس طلباء کو لے کر سونمرگ کی طرف پکنک کے لیے جا رہی تھی اور اس دوران مخالف سمت سے آ رہے گیس سلنڈروں سے لدے ایک ٹرک نے بس کو ٹکر مار دی۔ عینی شاہدین کے مطابق بریک فیل ہونے کی وجہ سے ٹرک بے قابو ہو چکا تھا۔

بس ڈرائیور نے بتایا کہ ٹرک کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اس نے بس کو روک دیا تھا، لیکن اس کے باوجود ٹرک نے بس کو ٹکر مار دی۔ حادثے کے بعد ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا، جبکہ ٹکر کے نتیجے میں دونوں گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔

حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا۔ ایک سرکاری افسر نے اس بات کی تصدیق کی کہ چھ طلباء اور ایک استاد کو معمولی چوٹیں آئی ہیں اور دعویٰ کیا کہ ان سب کی حالت مستحکم ہے۔ پولیس نے ایک مقدمہ درج کر لیا ہے اور فرار ہونے والے ٹرک ڈرائیور کی تلاش جاری ہے۔

