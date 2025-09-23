ETV Bharat / jammu-and-kashmir

اسٹینفورڈ یونیورسٹی ٹاپ لسٹ میں اونتی پورہ اسلامک یونیورسٹی کے چھ سائنسدان شامل

اسلامک یونیورسٹی کی اپنے تحقیقی ماحولیاتی نظام کو مضبوط بنانے کی مسلسل کوششوں کے ٹھوس نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔

Six scientists from Awantipora Islamic University included in Stanford University top list Urdu News
اسٹینفورڈ یونیورسٹی ٹاپ لسٹ میں یونیورسٹی کے چھ سائنسدان شامل (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 23, 2025 at 1:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

اونتی پورہ، جموں وکشمیر (شبیر بھٹ): اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی مرتب کردہ باوقار ٹاپ دو فیصد عالمی سائنسدانوں کی فہرست کے 2025 ایڈیشن میں، اسلامک یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو کو لگاتار چھٹے سرفہرست رکھا گیا ہے۔ ہائیڈرولوجی، گلیشیالوجی اور کلائمیٹ سائنسز کے ماہر پروفیسر رومشو نے کئی قومی اور بین الاقوامی اعزازات حاصل کیے ہیں اور وہ انڈین اکیڈمی آف سائنسز، انڈین سوسائٹی آف ریموٹ سینسنگ اور انڈین سوسائٹی آف جیومیٹکس کے منتخب فیلو ہیں۔ اس سال کی فہرست میں اسلامک یونیورسٹی کے کئی دیگر فیکلٹی ممبران بھی شامل ہیں جو یونیورسٹی کی بڑھتی ہوئی تحقیق کی عکاسی کرتے ہیں۔

اسٹینفورڈ یونیورسٹی ٹاپ لسٹ میں یونیورسٹی کے چھ سائنسدان شامل (ETV Bharat)
Six scientists from islamic university featured in stanford university on top list Urdu News
اونتی پورہ اسلامک یونیورسٹی (ETV Bharat)

مسلسل کوششوں کے ٹھوس نتائج برآمد

سینٹر فار ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن سے پروفیسر شکیل احمد، فوڈ ٹیکنالوجی ڈیپارٹمنٹ سے ڈاکٹر بشارت نبی ڈار، شعبۂ کیمسٹری سے ڈاکٹر منظور احمد راتھر، واٹسن اینڈ کریک سینٹر فار مالیکیولر میڈیسن سے ڈاکٹر مظفر احمد مژھا اور فزکس کے شعبہ سے ڈاکٹر شکیل احمد کھانڈے کو 2 فیصد ٹاپ سائنٹسٹس میں سے درج کیا گیا ہے۔ عالمی سطح پر اس کامیابی پر فیکلٹی ممبران کو مبارکباد دیتے ہوئے، وائس چانسلر اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ پروفیسر رومشو نے کہا کہ اسلامک یونیورسٹی کی اپنے تحقیقی ماحولیاتی نظام کو مضبوط بنانے کی مسلسل کوششوں کے ٹھوس نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔

Six scientists from islamic university featured in stanford university on top list Urdu News
اونتی پورہ اسلامک یونیورسٹی (ETV Bharat)
Six scientists from islamic university featured in stanford university on top list Urdu News
اسٹینفورڈ یونیورسٹی ٹاپ لسٹ میں یونیورسٹی کے چھ سائنسدان شامل (ETV Bharat)

یونیورسٹی سائنس اور ٹیکنالوجی میں اعلیٰ اثرات کے کام میں سرگرم عمل

پروفیسر رومشو نے کہا کہ یونیورسٹی ایک تحقیقی ادارے میں تبدیل ہو رہی ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے اہم شعبوں میں اعلیٰ اثرات کے کام میں سرگرم عمل ہے۔ علمی تعاون کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے پروفیسر رومشو نے مزید کہا کہ انھیں امید ہے کہ یونیورسٹی مستقبل میں مزید ترقی کرے گی اور تحقیق کے میدان میں اور زیادہ سائنسدان عالمی سطح پر اپنا نام درج کرنے میں کامیاب ہوں گے۔

یہ بھی پڑھیں:

اونتی پورہ: اسلامک یونیورسٹی میں ماحولیاتی تبدیلیوں پر دو روزہ ورکشاپ کا انعقاد

گلیشیرز کے عالمی دن کے موقع پر اسلامک یونیورسٹی میں قومی سطح کا سیمنار

پڑھائی کے ساتھ کھیتی باڑی: اسلامک یونیورسٹی کے طالب علم کا تخلیقی ذہن

اسلامک یونیورسٹی میں ڈیجیٹل لرننگ اور تعلیم میں بھارت کے کردار پر سیمنار

اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ میں امن و سلامتی کو لیکر سیمنار منعقد

حبہ خاتون سینٹر اسلامک یونیورسٹی کی جانب سے سیمنار منعقد

For All Latest Updates

TAGGED:

ISLAMIC UNIVERSITY SCIENTISTSISLAMIC UNIVERSITY IN AWANTIPORASTANFORD UNIVERSITY TOP LISTاونتی پورہ اسلامک یونیورسٹیAWANTIPORA ISLAMIC UNIVERSITY

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.