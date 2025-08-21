سری نگر: مرکزی تحقیقاتی بیورو (سی بی آئی) نے بدھ کے روز ایک ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس اور ایک انسپکٹر سمیت چھ پولیس اہلکاروں اور دو شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ انھیں تشدد کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے جموں و کشمیر میں ایک پولیس کانسٹیبل کے "وحشیانہ اور غیر انسانی" تشدد کو سنجیدگی سے لیا تھا۔ 21 جولائی کو سپریم کورٹ کی ہدایت کے بعد اس کی پیروی کرتے ہوئے یہ گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں۔
گرفتار پولیس اہلکاروں کی شناخت ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس اعجاز احمد نائیکو اور کپواڑہ میں مشترکہ تفتیشی مرکز (جے آئی سی) کے پانچ اہلکاروں کے طور پر کی گئی ہے۔ جن میں سب انسپکٹر ریاض احمد، جہانگیر احمد، امتیاز احمد، محمد یونس اور شاکر احمد شامل ہیں۔ گرفتار کیے گئے دونوں شہریوں کی تفصیلات ابھی ظاہر نہیں کی گئیں ہیں۔
اس کیس میں پولیس کانسٹیبل خورشید احمد چوہان کو دو سال قبل جے آئی سی کے اندر مبینہ طور پر شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس سے قبل جولائی 2025 میں، جسٹس وکرم ناتھ اور سندیپ مہتا پر مشتمل سپریم کورٹ کی بنچ نے یونین ٹیریٹری انتظامیہ کو چوہان کو 50 لاکھ روپے معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا تھا اور سی بی آئی کو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ (ایف آئی آر) درج کرنے اور تحقیقات سنبھالنے کی ہدایت کی تھی۔
عدالت کا یہ حکم چوہان کی اہلیہ روبینہ اختر کی شکایت کے جواب میں دیا گیا، جس نے الزام لگایا کہ ان کے شوہر کو منشیات کے مقدمے میں طلب کیے جانے کے بعد چھ دن تک غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ ملزم افسران نے لوہے کی سلاخوں اور لکڑی کی لاٹھیوں کا استعمال کیا، بجلی کے جھٹکے لگائے اور اس کے پرائیویٹ پارٹس کو مسخ کیا، یہاں تک کہ اس کے ملاشی میں لال مرچ بھی داخل کی۔
بنچ نے گہرے صدمے کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ "ان تمام حقائق کا مجموعی اثر اس عدالت کے ضمیر کو گہرا صدمہ پہنچانے والا ہے،" اور آئین کے آرٹیکل 21 کی خلاف ورزی کو "نہ صرف واضح بلکہ انتہائی سنگین" قرار دیا۔
سی بی آئی، جس نے پہلے 29 جولائی کو ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا، ان پر مجرمانہ سازش، قتل کی کوشش، غلط قید اور رضاکارانہ طور پر خطرناک ہتھیاروں سے چوٹ پہنچانے کے الزامات عائد کیے ہیں۔ سپریم کورٹ نے سی بی آئی کو ملزم افسران کی گرفتاری کے لیے ایک ماہ اور تحقیقات مکمل کرنے کے لیے تین ماہ کا وقت دیا تھا۔ کیس سے متعلق مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔
