درگاہ حضرتبل: ایک سال، چھ یادگاری تختیاں، وقت بورڈ نشانے پر

درگاہ حضرتبل میں ایمبلم والی تختی توڑے جانے کے بعد کشمیر میں ایک نیا سیاسی و مذہبی تنازع شروع ہوا ہے۔
Published : September 6, 2025 at 9:11 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے سب سے متبرک مقام آثار شریف درگاہ حضرتبل میں لگائی گئی تزئین و آرائش کی افتتاحی تختی - جس پر قومی نشان "اشوکا ایمبلم کندہ تھا، کو گزشتہ روز کچھ عقیدت مندوں نے پتھروں سے توڑ دیا۔ یہ تختی درگاہ کے احاطے میں پچھلے ایک سال میں نصب کی گئی چھٹی یادگاری/افتتاحی تختی تھی، جس کے بعد اس عمل نے کشمیر میں ایک بڑے تنازع کو جنم دیا ہے۔
واقعے کے فوراً بعد پولیس نے مقدمہ درج کر لیا جبکہ جموں و کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن درخشاں اندرابی نے اسے ’’دہشت گردی سے کم نہیں‘‘ قرار دیتے ہوئے ملزمان پر پبلک سیفٹی ایکٹ (PSA) عائد کرکے انہیں جیل میں بند کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔
ابتدا میں اندرونی تزئین و آرائش اور روایتی ختم بند کے مرمتی کام کی تعریف کی گئی تھی اور تقریباً ایک سال بعد درگاہ کو عوام کے لیے کھولا گیا تھا۔ مگر دو دن بعد ہی تختی پر اشوکا ایمبلم کندہ ہونے پر بعض زائرین نے اعتراض ظاہر کیا کہ ’’یہ مذہبی اصولوں کے خلاف ہے۔‘‘
سیاسی اور مذہبی رد عمل
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس تنصیب پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ’’کام خود بولنا چاہیے، نہ کہ نام کی پٹیاں‘‘۔ انہوں نے اپنے دادا اور نیشنل کانفرنس کے بانی شیخ عبداللہ کی مثال دی جنہوں نے 1960 کی دہائی میں عوامی چندہ جمع کر کے درگاہ کی تعمیر نو کروائی لیکن کبھی یادگاری تختی نہیں لگائی۔
متحدہ مجلس علمائے (ایم ایم یو) کے سربراہ میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق نے کہا کہ اسلام میں مساجد اور مزارات میں تختیاں، مجسمے یا علامات ممنوع ہیں۔ ان کے مطابق ’’یہ روایت صدیوں سے ہمارے ہاں قائم ہے۔ حتیٰ کہ جب 1970 کی دہائی میں حضرتبل دوبارہ تعمیر ہوئی تو (اُس وقت) بھی کوئی تختی نہیں لگائی گئی۔‘‘
ماضی اور موجودہ تناؤ
درگاہ حضرتبل کو کشمیری مسلمانوں کا روحانی مرکز مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں حضور اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مقدس موئے مبارک محفوظ ہے جس کی زیارت عید میلاد النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) جیسی بڑی مذہبی تقریبات پر کرائی جاتی ہے۔
شیخ خاندان اور درگاہ حضرتبل
شیخ عبداللہ کے بعد میں ان کے بیٹے فاروق عبداللہ کا اس درگاہ کے ساتھ قریبی تعلق رہا ہے اور جمعہ کے اجتماعات میں ان کے حق میں دعائیں بھی کی جاتی رہی ہیں۔ لیکن 2022 میں بی جے پی لیڈر درخشاں اندرابی کے وقف بورڈ کی سربراہی سنبھالنے کے بعد حضرتبل میں کئی بڑی تبدیلیاں آئیں۔ ان ہی میں ایک متنازع قدم مفتی کمال الدین فاروقی کو برطرف کرنا بھی تھا، جن کے خاندان کا درگاہ سے تین صدیوں پرانا تعلق رہا ہے۔ ان کی جگہ ایک اور خطیب کو مقرر کیا گیا، جسے بعض حلقے ’’سیاسی فیصلہ‘‘ قرار دے رہے ہیں۔
اندرابی کے دور میں ماربل فلور، سینیٹری کمپلیکس، کارپٹنگ اور دیگر ترقیاتی کام مکمل ہوئے اور ہر منصوبے پر یادگاری تختی لگائی گئی۔ تاہم صرف 3 ستمبر کو لگائی گئی تختی پر قومی نشان کندہ تھا جس نے تنازع کو جنم دیا۔
اعتراضات اور سیاسی بیانات
پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے اس حوالہ سے کہا کہ گزشتہ حکومتوں نے بھی حضرتبل میں ترقیاتی کام کیے لیکن ’’غیر اسلامی رویوں‘‘ سے گریز کیا۔
بعض زائرین نے یہ بھی اعتراض ظاہر کیا کہ اندرابی کی تصاویر نہ صرف حضرتبل بلکہ دیگر زیارت گاہوں پر بھی آویزاں کی جاتی ہیں۔ ادھر، وقف بورڈ نے حال ہی میں ’’دستار بندی‘‘ کے روایتی عمل پر بھی پابندی عائد کی تھی لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ ’’اسی حضرتبل میں اندرابی کو مذہبی شخصیات نے اعزاز بخشا، جس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔‘‘
بی جے پی رہنما الطاف ٹھاکر نے اندرابی کی حمایت کرتے ہوئے تختی توڑنے والوں کو ’’غنڈے اور دہشت گرد‘‘ قرار دیا اور ان کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔
