جموں میں صورتحال سنگین، سیلاب پر قابو پانے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا، عمر عبداللہ

سری نگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ نے منگل کو کہا کہ جموں کے مختلف حصوں میں شدید بارش کے بعد صورتحال "انتہائی سنگین" ہے اور انتظامیہ کو ہائی الرٹ برقرار رکھنے کی ہدایت دی ہے۔
ایک سرکاری ترجمان نے بتایا کہ انہوں نے جموں ڈویژن میں سیلاب جیسی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک ہنگامی میٹنگ کی صدارت کی۔ وزیراعلی کے دفتر نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ چیف منسٹر نے یہ ہدایات جموں میں سیلاب پر قابو پانے کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لئے یہاں منعقدہ میٹنگ میں دیں۔
جموں میں شدید بارشوں کی وجہ سےپانچ افراد ہلاک اور دو درجن سے زائد مکانات اور پلوں کو نقصان پہنچا۔ جموں میں تقریباً تمام آبی ذخائر خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہے ہیں، جس سے شہر اور دیگر مقامات پر کئی نشیبی علاقے اور سڑکیں زیر آب آ گئی ہیں۔
حکام نے بتایا کہ جموں-سری نگر اور کشتواڑ-ڈوڈا قومی شاہراہوں پر ٹریفک معطل کر دی گئی ہے جبکہ درجنوں پہاڑی سڑکیں لینڈ سلائیڈنگ یا سیلاب کی وجہ سے بلاک یا تباہ ہو گئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ احتیاطی اقدام کے طور پر ماتا ویشنو دیوی کی زیارت کو بھی روک دیا گیا ہے۔
اپنے ذاتی ایکس اکاؤنٹ پر ایک الگ پوسٹ میں عبداللہ نے کہا کہ جموں کے کئی حصوں میں صورتحال کافی سنگین ہے۔ انہوں نے کہا، "میں ذاتی طور پر صورت حال پر نظر رکھنے کے لیے سری نگر سے جموں کے لیے اگلی دستیاب پرواز لے کر جاؤں گا۔"
ہنگامی جائزہ میٹنگ کے دوران، جموں کے ڈویژنل کمشنر نے تمام 10 اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں کے ساتھ عبداللہ کو زمینی صورتحال اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے اپنی تیاریوں کے بارے میں بتایا۔
وزیراعلی نے عہدیداروں سے کہا کہ ’’راحت اور مرمت کے کام سختی سے ایس ڈی آر ایف کے اصولوں کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ تاہم، جہاں بھی ان اصولوں سے آگے اضافی ضروریات پیدا ہوں گی، میں ذاتی طور پر اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ مزید انتظامات دستیاب ہوں‘‘۔
عبداللہ نے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ متاثرہ خاندانوں کو خوراک، پینے کے صاف پانی، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء کی بروقت فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے زور دیا کہ مصیبت زدہ آبادی کو ترجیحی بنیادوں پر امداد فراہم کی جائے۔ انہوں نے ہسپتالوں اور دیگر اہم اداروں کو بجلی کی بلاتعطل فراہمی کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا۔