جموں کشمیر: سنتھن، مرگن ٹاپ ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند

اننت ناگ (دین عمران) : جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ اور صوبہ جموں کے کشتواڑ ضلع کو جوڑنے والی اہم رابطہ سڑک سنتھن ٹاپ جبکہ اننت ناگ اور کشتواڑ کے درمیان واقع معروف سیاحتی مقام مرگن ٹاپ کو بھی ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔
انتظامیہ کے مطابق موسمی حالات کے باعث ٹریفک کو جزوی طور پر فی الحال گاڑیوں کی آمد و رفت کے لئے معطل کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ حادثے یا جانی نقصان سے بچا جا سکے۔ حالیہ دنوں میں ان علاقوں میں مسلسل بارشوں اور پھسلن کی وجہ سے سڑکوں پر کیچڑ، مٹی کے تودے گر آنے کے ساتھ ساتھ دیگر خطرات بھی پیدا ہو چکے ہیں جن کی وجہ سے ان راستوں پر سفر کرنا نہایت خطرناک ثابت ہوا ہے۔
انتظامیہ کی جانب سے مسافروں اور سیاحوں سے پُر زور اپیل کی گئی ہے کہ وہ ان راستوں پر غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں اور کسی بھی قسم کی تازہ ترین معلومات کے لیے باقاعدہ طور پر ٹریفک کنٹرول یونٹ یا متعلقہ ضلع دفاتر سے رجوع کریں۔
ادھر، سرکاری ذرائع نے بتایا کہ سڑکوں کی صفائی اور مرمت کا کام جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے متعلقہ محکمے سرگرم ہیں اور جیسے ہی موسمی حالات سازگار ہوں گے، ان راستوں کو بحال کر دیا جائے گا۔ حالانکہ مذکورہ علاقوں میں گزشتہ شام سے ہی بارشیں شروع ہوئی ہے جو آخری اطلاع ملنے تک جاری تھی۔
