ETV Bharat / jammu-and-kashmir

سنتھن ٹاپ پر رواں سال کی پہلی برفباری

مشہور سیاحتی مقام سنتھن ٹاپ پر رواں سال کی پہلی برفباری ہوئی، جس سے سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ ملنے کی توقع ہے۔

سنتھن ٹاپ پر رواں سال کی پہلی برفباری
سنتھن ٹاپ پر رواں سال کی پہلی برفباری (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 5, 2025 at 8:54 PM IST

Updated : October 5, 2025 at 9:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

اننت ناگ : جنوبی کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام سنتھن ٹاپ پر رواں سال کی پہلی برفباری ریکارڈ کی گئی ہے، جس نے پورے علاقے کو سفید چادر میں لپیٹ دیا۔ اتوار کی صبح سے ہی پیر پنچال کی اونچی پہاڑیوں پر سال کی پہلی ہلکی برفباری کا سلسلہ شروع ہوا جس سے سنتھن ٹاپ کی پوری چوٹی سفید چادر میں لپیٹ گئی۔

سنتھن ٹاپ پر رواں سال کی پہلی برفباری (ETV Bharat)

مقامی ذرائع کے مطابق تمام بالائی علاقوں میں برفباری کے بعد سردی میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ درجہ حرارت میں اچانک کمی کے باعث لوگوں نے گرم ملبوسات اور ہیٹنگ آلات کا استعمال شروع کردیا ہے۔ حالانکہ سنتھن ٹاپ رابطہ سڑک پر ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں تھا٬ تاہم حکام نے مسافروں کو احتیاط برتنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت دی ہے۔

ادھر ماہرین سیاحت کا کہنا ہے کہ رواں سال کی ابتدائی برفباری سے سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ ملنے کی توقع ہے۔ خاص طور پر سردیوں کے شوقین سیاح اب سنتھن ٹاپ، پہلگام اور گلمرگ جیسے مقامات کا رخ کریں گے۔ مقامی لوگوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ برفباری سے نہ صرف علاقے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے بلکہ اس سے زیرِ زمین پانی کے ذخائر بھی بہتر ہوں گے۔

وہی محکمہ موسمیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک فعال مغربی ڈسٹربنس آج یعنی 5 سے 7 اکتوبر تک جموں و کشمیر سے ٹکرا سکتا ہے جس کی وجہ سے جموں صوبہ کے کچھ علاقوں میں موسلا دھار بارشیں ہوسکتی ہے۔ ماہرین موسمیات کا مزید کہنا ہے کہ 5 اکتوبر سے 7 اکتوبر کے درمیان بڑے پیمانے پر بارش اور پہاڑی علاقوں میں برفباری متوقع ہے۔

یہ بھی پڑھیں: جموں و کشمیر میں موسلادھار بارش اور برفباری کی پیشن گوئی، جموں میں دو دن کے لیے اسکول بند


برفباری رواں سال موسمِ سرما کے جلد آغاز کی علامت سمجھی جا رہی ہے، جس نے وادی کے موسم کو ایک بار پھر خوشگوار مگر سرد بنا دیا ہے۔

Last Updated : October 5, 2025 at 9:04 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

JAMMU AND KASHMIRSEASON FIRST SNOWFALLSINTHANسنتھن ٹاپ پر پہلی برفباریSINTHAN RECEIVES FIRST SNOWFALL

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.