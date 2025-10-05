ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سنتھن ٹاپ پر رواں سال کی پہلی برفباری
مشہور سیاحتی مقام سنتھن ٹاپ پر رواں سال کی پہلی برفباری ہوئی، جس سے سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ ملنے کی توقع ہے۔
Published : October 5, 2025 at 8:54 PM IST|
Updated : October 5, 2025 at 9:04 PM IST
اننت ناگ : جنوبی کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام سنتھن ٹاپ پر رواں سال کی پہلی برفباری ریکارڈ کی گئی ہے، جس نے پورے علاقے کو سفید چادر میں لپیٹ دیا۔ اتوار کی صبح سے ہی پیر پنچال کی اونچی پہاڑیوں پر سال کی پہلی ہلکی برفباری کا سلسلہ شروع ہوا جس سے سنتھن ٹاپ کی پوری چوٹی سفید چادر میں لپیٹ گئی۔
مقامی ذرائع کے مطابق تمام بالائی علاقوں میں برفباری کے بعد سردی میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ درجہ حرارت میں اچانک کمی کے باعث لوگوں نے گرم ملبوسات اور ہیٹنگ آلات کا استعمال شروع کردیا ہے۔ حالانکہ سنتھن ٹاپ رابطہ سڑک پر ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں تھا٬ تاہم حکام نے مسافروں کو احتیاط برتنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت دی ہے۔
ادھر ماہرین سیاحت کا کہنا ہے کہ رواں سال کی ابتدائی برفباری سے سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ ملنے کی توقع ہے۔ خاص طور پر سردیوں کے شوقین سیاح اب سنتھن ٹاپ، پہلگام اور گلمرگ جیسے مقامات کا رخ کریں گے۔ مقامی لوگوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ برفباری سے نہ صرف علاقے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے بلکہ اس سے زیرِ زمین پانی کے ذخائر بھی بہتر ہوں گے۔
وہی محکمہ موسمیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک فعال مغربی ڈسٹربنس آج یعنی 5 سے 7 اکتوبر تک جموں و کشمیر سے ٹکرا سکتا ہے جس کی وجہ سے جموں صوبہ کے کچھ علاقوں میں موسلا دھار بارشیں ہوسکتی ہے۔ ماہرین موسمیات کا مزید کہنا ہے کہ 5 اکتوبر سے 7 اکتوبر کے درمیان بڑے پیمانے پر بارش اور پہاڑی علاقوں میں برفباری متوقع ہے۔
یہ بھی پڑھیں: جموں و کشمیر میں موسلادھار بارش اور برفباری کی پیشن گوئی، جموں میں دو دن کے لیے اسکول بند
برفباری رواں سال موسمِ سرما کے جلد آغاز کی علامت سمجھی جا رہی ہے، جس نے وادی کے موسم کو ایک بار پھر خوشگوار مگر سرد بنا دیا ہے۔