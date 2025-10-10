ETV Bharat / jammu-and-kashmir
دستخطی مہم تیز، مہراج ملک کی رہائی اور پی ایس اے کی منسوخی کا مطالبہ
مہراج ملک کی رہائی کے لیے چند دنوں کے اندر یونین ٹیریٹری سے 1.5 لاکھ سے زیادہ دستخط موصول ہوئے ہیں۔
Published : October 10, 2025 at 8:07 PM IST
جموں: عام آدمی پارٹی (اے اے پی) جموں و کشمیر نے جیل میں بند ڈوڈا کے رکن اسمبلی مہراج ملک کی رہائی اور جموں و کشمیر سے پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کی منسوخی کی حمایت حاصل کرنے کے لئے اپنی دستخطی مہم کو تیز کر دیا ہے۔
بدھ کو شروع ہونے والی مہم نے زور پکڑ لیا ہے۔ دو دنوں کے اندر پورے مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے 1.5 لاکھ سے زیادہ دستخط اکٹھے کیے گئے ہیں۔ ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے ایم ایل اے کے پرسنل اسسٹنٹ عامر ملک نے کہا کہ ان کا ہدف پانچ لاکھ دستخط جمع کرنا ہے اور وہ امید کرتے ہیں کہ 14 اکتوبر کو ہونے والی سماعت سے پہلے یہ کام مکمل کر لیا جائے گا۔
عامر ملک نے کہا کہ انہیں زبردست عوامی حمایت حاصل ہوئی ہے، خاص طور پر وادی چناب کے تین اضلاع اور پیر پنجال کے علاقے کے دو اضلاع سے۔ تاہم، جموں و کشمیر بھر سے لوگ اس مہم میں حصہ لے رہے ہیں، جس نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے زور پکڑا ہے۔
ہندواڑہ کے ایم ایل اے سجاد گنی لون اور شوپیان کے ایم ایل اے شبیر کلی جیسے لوگ پہلے ہی عام آدمی پارٹی کی مہم کی حمایت اور اس میں شامل ہوچکے ہیں۔ لیکن اب وہ نیشنل کانفرنس کے ایم ایل اے کی طرف رجوع کر رہے ہیں کیونکہ ان کے منشور میں سخت پی ایس اے کی منسوخی شامل تھی۔
انہوں نے وضاحت کی کہ اے اے پی کے تمام رضاکار اور مہراج ملک کے حامی اس مہم میں شامل ہیں اور اس میں شامل ہونے کے لیے لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں۔ یہ مہم صرف مہراج ملک کی رہائی کے لیے نہیں، بلکہ اس قانون کی منسوخی کے لیے ہے، جو کسی کو بھی جیل بھیج سکتا ہے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ "ہم اس مقصد کو 12 اکتوبر کی شام تک حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اسے 14 اکتوبر کو ہونے والی اگلی سماعت کے دوران ہائی کورٹ میں پیش کرنے کے لیے قانونی ٹیم کے پاس جمع کرانا چاہتے ہیں۔ اس کے ذریعے ہم ہائی کورٹ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ عوام پی ایس اے کے خلاف ہے۔"
8 ستمبر کو، ڈوڈہ کے ڈپٹی کمشنر نے جموں و کشمیر میں اے اے پی کے واحد ایم ایل اے کے خلاف پی ایس اے کے تحت مبینہ طور پر امن عامہ کی خلاف ورزی کا مقدمہ درج کیا اور اسے کٹھوعہ ڈسٹرکٹ جیل بھیج دیا۔ دستخطی مہم کے ذریعے اے اے پی یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ ملک امن عامہ کے لیے خطرہ نہیں ہے، بلکہ عوام ان کے ساتھ ہے۔
دستخطی مہم کے علاوہ، اے اے پی نے جموں و کشمیر کے تمام لوگوں سے جیل میں بند ایم ایل اے کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے 13 اکتوبر کی شام کو شمعیں روشن کرنے کی اپیل کی ہے۔ عامر ملک نے کہا کہ دستخطی مہم کے ساتھ ساتھ موم بتی کی مہم کو بھی یکساں اہمیت دینا چاہتے ہیں۔
دریں اثنا، ملک کی قانونی ٹیم ایم ایل اے کو 23 اکتوبر سے شروع ہونے والے جموں و کشمیر اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں شرکت کی اجازت کے لیے بھی درخواست دے گی۔