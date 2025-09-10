ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جنوبی کشمیر میں ایس آئی اے کی تلاشی، حزب المجاہدین دہشت گرد فرار کیس میں کارروائی
ایس آئی اے نے حزب المجاہدین دہشت گرد فرار کیس کے سلسلے میں جنوبی کشمیر میں تلاشی لی۔
Published : September 10, 2025 at 1:36 PM IST
اننت ناگ، جموں و کشمیر اشفاق احمد میر(): ریاستی تحقیقاتی ایجنسی (ایس آئی اے) نے بدھ کو حزب المجاہدین کے ایک دہشت گرد کے فرار کے معاملے میں جنوبی کشمیر میں دو مقامات پر تلاشی لی۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے بتایا کہ بدھ کی صبح ضلع پلوامہ کے اونتی پورہ اور اننت ناگ ضلع کے بجبہاڑہ علاقوں میں بیک وقت چھاپے مارے گئے۔ یہ کارروائی دہشت گرد کے فرار ہونے والے واقعہ کے سلسلہ میں کی گئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ مقدمہ حزب المجاہدین کے دہشت گرد امین بابا کے پاکستان فرار ہونے سے متعلق ہے۔ امین بابا بجبہاڑہ کے گنڈی نوروز علاقہ سے تعلق رکھتا ہے جو دہشت گرد تنظیم حزب المجاہدین سے روابط رکھتا ہے وہ تقریباً دو دہائی قبل پاکستان فرار ہوا تھا۔ آخری اطلاعات آنے تک تلاشیاں جاری تھیں ابھی تک سرکاری طور پر واضح نہیں ہوا کہ کارروائی کے دوران کسی طرح کی اشیاء ضبط یا کسی کی گرفتار عمل میں لائی گئی ہو۔
شوپیان سے گرفتار کیا گیا تھا حزب المجاہدین کا معاون کارکن
واضح رہے کہ 23 اگست 2025 کو بھی جموں وکشمیر کے شوپیاں میں ایس آئی اے کشمیر نے ایک بڑی کارروائی کے دوران حزب المجاہدین کے معاون الطاف حسین وگے ولد غلام محی الدین وگے ساکن ریبن گنڈ، شوپیان کو گرفتار کرلیا تھا، جو ایک "سلیپر سیل" کے طور پر سرگرم عمل تھا۔ یہ گرفتاری ایف آئی آر نمبر 01/2025 کے تحت ہوئی تھی جس میں دفعات 13، 18، 18-B، 38 اور 39 کو شامل کیا گیا تھا۔
بھارت کی خودمختاری اور سالمیت کو چیلنج
دورانِ تحقیقات ایس آئی اے نے ٹھوس شواہد حاصل کیے جن سے یہ بات سامنے آئی کہ گرفتار معاون کا تعلق حزب المجاہدین کے ایک ہینڈلر سے ہے جو پاکستان سے سرگرم عمل ہے اور جس کی ایماء پر الطاف حسین دہشت گردانہ اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ تحقیقات کے مطابق ملزم بھارت کی خودمختاری اور سالمیت کو چیلنج کرنے کے ساتھ ساتھ دہشت گردانہ سازشوں، انتشار، عوامی بدامنی اور فرقہ وارانہ نفرت پھیلانے میں بھی سرگرم تھا۔
پاکستان کے دہشت گرد ہینڈلرز اور خفیہ ایجنسیاں
ایس آئی اے نے کہا تھا کہ او جی ڈبلیو الطاف حسین وگے کی گرفتاری ایک بڑی کامیابی ہے جو اُن سلیپر سیلز کو بے نقاب کرنے میں مددگار ثابت ہوگی جو انتہا پسندانہ سوچ رکھتے ہیں اور پاکستان کے دہشت گرد ہینڈلرز اور خفیہ ایجنسیوں سے روابط رکھتے ہیں۔